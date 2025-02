Zlato prekonalo hranicu 2900 USD za uncu

Londýn 10. februára (TASR) - Cena zlata v pondelok vzrástla a dosiahla nové maximum, keďže hrozba ciel v USA podnietila investície do tzv. bezpečných prístavov. TASR o tom informuje na základe správy Yahoo.



Spotová cena zlata sa v pondelok nakrátko vyšplhala až na 2935 USD (2843,99 eura) za uncu (31,1 gramu), čo bolo zhruba o 1,6 % viac ako minulý týždeň a nové historické maximum. Neskôr zlato časť ziskov zmazalo, ale jeho cena sa stále pohybuje tesne nad úrovňou 2900 USD za uncu.



Americký prezident Donald Trump počas víkendu oznámil, že zavedie clá vo výške 25 % na všetok dovoz ocele a hliníka do Spojených štátov nad rámec existujúcich ciel.



A povedal tiež, že tento týždeň predstaví plán odvetných taríf proti krajinám, ktoré uvalili clá na americký tovar. Medzitým minulý utorok (4.2.) vstúpili do platnosti clá vo výške 10 % na dovoz z Číny do USA.



Riziko ďalšej eskalácie ciel tak poháňa dopyt po zlate. Analytici počítajú aj s možnosťou, že cena zlata dosiahne 3000 USD za uncu pre pretrvávajúcu zvýšenú neistotu ohľadom americkej politiky a dopyt investorov po bezpečných aktívach. Dodali ale, že ak colná neistota pominie a situácia sa normalizuje, môže dôjsť k miernemu poklesu cien zlata.



(1 USD = 1,032 USD)