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Zlato sa v piatok oslabilo
Spotová cena striebra v piatok klesla o 8,19 % na 67,833 USD za uncu, platina o 6,18 % na 1780,43 USD a paládium o 6,46 % na 1226 USD.
Autor TASR
New York 7. júna (TASR) - Zlato sa v piatok (5. 6.) oslabilo. Hlavným dôvodom bola správa o vysokej tvorbe pracovných miest v USA, ktorá podporila očakávania, že americká centrálna banka (Fed) ponechá úrokové sadzby vyššie dlhší čas z dôvodu inflačných obáv vyvolaných vojnou na Blízkom východe. TARS o tom informuje na základe správ Reuters a Bloomberg.
Spotová cena zlata v piatok klesla o 146,35 USD alebo 3,27 % na 4328,45 USD (3718,60) za uncu (31,1 g). Augustový kontrakt na zlato na newyorskej komoditnej burze Comex stratil 139,70 USD alebo 3,10 % a uzavrel na 4365,30 USD za uncu. Za uplynulý týždeň sa spotová cena znížila o 4,6 %.
Od začiatku vojny s Iránom koncom februára zlato padlo o viac než 16 %. Konflikt spôsobil prudký nárast cien ropy a vyvolal obavy z inflácie a vyšších úrokových sadzieb. Hoci sa zlato považuje za ochranu pred infláciou, vyššie sadzby majú negatívny vplyv na jeho cenu.
Spotová cena striebra v piatok klesla o 8,19 % na 67,833 USD za uncu, platina o 6,18 % na 1780,43 USD a paládium o 6,46 % na 1226 USD.
(1 EUR = 1,164 USD)
Spotová cena zlata v piatok klesla o 146,35 USD alebo 3,27 % na 4328,45 USD (3718,60) za uncu (31,1 g). Augustový kontrakt na zlato na newyorskej komoditnej burze Comex stratil 139,70 USD alebo 3,10 % a uzavrel na 4365,30 USD za uncu. Za uplynulý týždeň sa spotová cena znížila o 4,6 %.
Od začiatku vojny s Iránom koncom februára zlato padlo o viac než 16 %. Konflikt spôsobil prudký nárast cien ropy a vyvolal obavy z inflácie a vyšších úrokových sadzieb. Hoci sa zlato považuje za ochranu pred infláciou, vyššie sadzby majú negatívny vplyv na jeho cenu.
Spotová cena striebra v piatok klesla o 8,19 % na 67,833 USD za uncu, platina o 6,18 % na 1780,43 USD a paládium o 6,46 % na 1226 USD.
(1 EUR = 1,164 USD)