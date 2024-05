Zlato sa v piatok výrazne posilnilo

New York 12. mája (TASR) - Ceny zlata sa na konci týždňa výrazne posilnili. Podporili ich očakávania, že americká centrálna banka (Fed) začne uvoľňovať menovú politiku.



Májový kontrakt na zlato si v piatok (10. 5.) pripísal 35,20 USD alebo 1,51 % a uzavrel na 2367,40 USD (2196,31 eura) za uncu (31,1 gramu). Za celý týždeň si kontrakt polepšil takmer o 3 %.



Júnový kontrakt na zlato stúpol o 34,70 USD alebo 1,48 % na 2375 USD za uncu a spotová cena zlata 14,17 USD alebo 0,60 % na 2360,50 USD za uncu.



Júlový kontrakt na striebro v piatok vzrástol o 14 centov alebo 0,50 % na 28,51 USD za uncu.



Nádeje, že Fed čoskoro zníži sadzby, podporila štvrtková (9. 5.) správa o vývoji nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA, ktorých počet bol v uplynulom týždni vyšší, než prognózovali analytici. To v piatok spôsobilo najprv oslabenie dolára, keď dolárový index klesol na 105,14 bodu. Dolár sa však popoludní zotavil vďaka vyhláseniam predstaviteľov Fedu, ktorí signalizovali, že úrokové sadzby zostanú vyššie dlhší čas, a správe Michiganskej univerzity, ktorá ukázala nárast inflačných očakávaní spotrebiteľov.



Investori teraz čakajú na budúcotýždňové údaje o vývoji spotrebiteľských cien v USA, ktoré by mohli byť kľúčové pre rozhodovanie Fedu.



(1 EUR = 1,0779 USD)