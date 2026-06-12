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Zlato sa v piatok zotavilo a jeho cena vzrástla o viac ako 3 %
Analytici však varujú investorov, aby boli opatrní a sústredili sa na to, čo hovorí a robí Irán, nie prezident Trump.
Autor TASR
New York 12. júna (TASR) - Zlato sa na konci týždňa zotavilo. Dôvodom bolo vyhlásenie Donalda Trumpa, že USA ukončili vojnu s Iránom, čo podporilo nádeje na znovuotvorenie Hormuzského prielivu. Americký prezident uviedol, že dohoda by mohla byť podpísaná už tento víkend. TASR o tom informuje na základe správ portálu Yahoo Finance a agentúry Bloomberg.
Augustový kontrakt na zlato sa na newyorskej komoditnej burze Comex o 14.32 h SELČ obchodoval s plusom 107,80 USD alebo 2,62 % po 4221,80 USD (3659,36 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Predtým sa jeho cena dostala so ziskom 3,4 % až na 4234,90 USD za uncu.
Analytici však varujú investorov, aby boli opatrní a sústredili sa na to, čo hovorí a robí Irán, nie prezident Trump.
„Po viac než 30 podobných oznámeniach za posledných pár mesiacov sú investori čoraz opatrnejší pri tom, aby takéto signály brali doslovne,“ uviedol šéf oddelenia komoditnej stratégie v Saxo Bank A/S Ole Hansen. „Zdá sa, že obchodníci so zlatom zastávajú rovnaký názor: zabudnite na to, čo hovorí Trump, a sledujte radšej to, čo robia Iránci.“
Zlato sa za uplynulý týždeň oslabilo o 5,3 % a v priebehu 1 mesiaca o 11,1 %. V medziročnom porovnaní však jeho cena stúpla o 25,9 %.
(1 EUR = 1,1537 USD)
Augustový kontrakt na zlato sa na newyorskej komoditnej burze Comex o 14.32 h SELČ obchodoval s plusom 107,80 USD alebo 2,62 % po 4221,80 USD (3659,36 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Predtým sa jeho cena dostala so ziskom 3,4 % až na 4234,90 USD za uncu.
Analytici však varujú investorov, aby boli opatrní a sústredili sa na to, čo hovorí a robí Irán, nie prezident Trump.
„Po viac než 30 podobných oznámeniach za posledných pár mesiacov sú investori čoraz opatrnejší pri tom, aby takéto signály brali doslovne,“ uviedol šéf oddelenia komoditnej stratégie v Saxo Bank A/S Ole Hansen. „Zdá sa, že obchodníci so zlatom zastávajú rovnaký názor: zabudnite na to, čo hovorí Trump, a sledujte radšej to, čo robia Iránci.“
Zlato sa za uplynulý týždeň oslabilo o 5,3 % a v priebehu 1 mesiaca o 11,1 %. V medziročnom porovnaní však jeho cena stúpla o 25,9 %.
(1 EUR = 1,1537 USD)