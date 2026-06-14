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Zlato sa v piatok zotavilo, za celý týždeň však opäť kleslo
Augustový kontrakt na zlato na newyorskej komoditnej burze Comex v piatok stúpol o 124,80 USD alebo 3,03 % na 4238,80 USD (3664,56 eura) za uncu (31,1 g).
Autor TASR
New York 14. júna (TASR) - Zlato sa na konci týždňa zotavilo. Dôvodom bol optimizmus týkajúci sa rokovaní o znovuotvorení Hormuzského prielivu a ukončení vojny na Blízkom východe. Zlato však zaznamenalo druhú týždňovú stratu po sebe. Negatívnym faktorom bol nárast očakávaní, že americká centrálna banka (Fed) bude držať úrokové sadzby vyššie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Augustový kontrakt na zlato na newyorskej komoditnej burze Comex v piatok stúpol o 124,80 USD alebo 3,03 % na 4238,80 USD (3664,56 eura) za uncu (31,1 g). Za celý týždeň však klesol o 2,65 %. Spotová cena zlata sa zvýšila o 0,17 % na 4219,33 USD za uncu, pričom za celý týždeň stratila 2,5 %.
„Myslím si, že inflácia ešte nejaký čas pretrvá, aj keby ceny ropy klesli,“ uviedol viceprezident a hlavný stratég pre kovy v spoločnosti Zaner Metals Peter Grant.
Zlato je pod tlakom od začiatku vojny koncom februára pre obavy, že inflácia, ktorej motorom je nárast cien ropy, spôsobí, že centrálne banky ponechajú úrokové sadzby zvýšené. Hoci investori považujú zlato za ochranu pred infláciou, vyššie úrokové sadzby zvyčajne tlačia nadol jeho cenu, keďže nenesie výnos.
(1 EUR = 1,1567 USD)
Augustový kontrakt na zlato na newyorskej komoditnej burze Comex v piatok stúpol o 124,80 USD alebo 3,03 % na 4238,80 USD (3664,56 eura) za uncu (31,1 g). Za celý týždeň však klesol o 2,65 %. Spotová cena zlata sa zvýšila o 0,17 % na 4219,33 USD za uncu, pričom za celý týždeň stratila 2,5 %.
„Myslím si, že inflácia ešte nejaký čas pretrvá, aj keby ceny ropy klesli,“ uviedol viceprezident a hlavný stratég pre kovy v spoločnosti Zaner Metals Peter Grant.
Zlato je pod tlakom od začiatku vojny koncom februára pre obavy, že inflácia, ktorej motorom je nárast cien ropy, spôsobí, že centrálne banky ponechajú úrokové sadzby zvýšené. Hoci investori považujú zlato za ochranu pred infláciou, vyššie úrokové sadzby zvyčajne tlačia nadol jeho cenu, keďže nenesie výnos.
(1 EUR = 1,1567 USD)