Zlato smeruje k najlepšiemu celoročnému výsledku za 14 rokov

Londýn 31. decembra (TASR) - Zlato by malo zaznamenať najlepší celoročný výsledok za posledných 14 rokov, keď jeho cena vzrástla od začiatku roka o viac než štvrtinu, pričom niekoľkokrát dosiahla rekord. Ten posledný vykázal žltý kov v závere októbra, keď jeho cena prekonala 2790 USD za troyskú uncu (31,1 g). K výraznému rastu ceny zlata prispeli nákupy kovu zo strany centrálnych bánk a uvoľňovanie menovej politiky. Informovala o tom agentúra Reuters.



Spotová cena zlata dosiahla v utorok dopoludnia 2615 USD (2503,83 eura) za uncu. V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to znamená rast o 0,4 %. Za celý rok sa však jeho cena zvýšila o 26 %, čo predstavuje najvýraznejší rast od roku 2010. Navyše, niekoľkokrát prekonala pôvodný rekord. Ten ostatný zaznamenala 31. októbra, keď cena zlata dosiahla 2790,15 USD/unca.



Podľa Aneeky Guptovej zo spoločnosti WisdomTree sú za vysokým dopytom po zlate rastúce geopolitické riziká, zvýšený záujem zo strany centrálnych bánk či postupné uvoľňovanie menovej politiky vo svete. Cena zlata by mala dostávať podporu aj v budúcom roku, napriek určitým komplikáciám, ktoré zlatu bude spôsobovať silnejší dolár a miernejšie tempo uvoľňovania menovej politiky v USA. Federálny rezervný systém (Fed) síce v decembri opäť znížil hlavnú úrokovú sadzbu, uviedol však, že v budúcom roku počíta iba s dvomi redukciami, zatiaľ čo v septembri predpokladal ešte štyri redukcie úrokových sadzieb.



Zlato by však mal posilniť blížiaci sa nástup Donalda Trumpa do Bieleho domu koncom januára. Trump už niekoľkokrát pohrozil uvalením nových ciel na dovoz tovarov zo zahraničia.



"Zlato môže zaznamenať ďalší skvelý rok, ak sa geopolitické napätie po nástupe Trumpa k moci ešte zvýši, čo môže investorov opäť posunúť smerom k bezpečnému prístavu," povedal analytik Han Tan z Exinity Group. Zlato patrí k takzvaným bezpečným prístavom, čo sú aktíva, ktoré slúžia investorom ako zábezpeka v období geopolitických a ekonomických rizík. Daan Struyven z oddelenia komodít v investičnej banke Goldman Sachs uviedol, že v banke predpokladajú rast ceny zlata na 3000 USD/troyská unca, keďže dopyt po kove zo strany centrálnych bánk by mal pokračovať v raste.



Aj cena striebra by mala vykázať úspešný rok. Predpokladá sa, že bude najlepší od roku 2020, keďže od začiatku roka vzrástla jeho cena takmer o 22 %. V utorok v dopoludňajších hodinách zaznamenala spotová cena striebra 28,96 USD/unca, čo je v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou stabilná úroveň.



Cena paládia sa zvýšila o 0,8 % na 910,70 USD/unca a cena platiny o 0,4 % na 904,56 USD za troyskú uncu. Za rok však cena obidvoch kovov smeruje k poklesu, pričom od začiatku roka klesla cena platiny o vyše 7 % a paládia o 17 %.



(1 EUR = 1,0444 USD)