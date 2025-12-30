< sekcia Ekonomika
Zlato, striebro aj ďalšie drahé kovy sa po prepade zotavili
Pozornosť trhov sa opätovne zamerala na globálne riziká.
Autor TASR
Londýn 30. decembra (TASR) - Ceny zlata, striebra aj ďalších drahých kovov sa v utorok po pondelkovom prepade zotavili, keď pozornosť trhov sa opätovne zamerala na globálne riziká. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla do 12.30 h SEČ 4387,29 USD (3728,79 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje zvýšenie o 1,3 %. Cena žltého kovu sa tak zotavila po tom, ako v pondelok (29. 12.) zaznamenala v dôsledku výberu ziskov investormi najvýraznejší percentuálny pokles za viac než dva mesiace. V predchádzajúcom piatkovom obchodovaní totiž dosiahla nové historické maximum 4549,71 USD/unca. Februárový kontrakt na zlato, ktorý sa obchoduje na burze Comex, vzrástol o 1,3 % na 4401,90 USD/unca.
Náladu na trhoch v utorok čiastočne ovplyvnilo vyhlásenie ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova, ktorý uviedol, že Ukrajina podnikla útok dronmi na rezidenciu ruského prezidenta Vladimira Putina a Moskva na to bude reagovať. Ukrajina útok poprela.
Trhy okrem toho čakajú na zverejnenie záznamu z posledného zasadnutia americkej centrálnej banky Fed, ktorý by mal poukázať na ďalšie smerovanie Fedu, čo sa týka úrokových sadzieb. Trhy predbežne odhadujú, že banka v budúcom roku zníži úrokové sadzby dvakrát.
Zotavila sa aj cena striebra. Dosiahla 74,78 USD/unca, čo oproti záveru predchádzajúceho obchodovania predstavuje rast o 3,5 %. V pondelok zaznamenala nové maximum na úrovni 83,62 USD/unca, následne však vykázala najprudší pokles od augusta 2020. Od začiatku roka však cena striebra vzrástla o 159 %, k čomu prispelo zaradenie kovu Spojenými štátmi na zoznam kritických minerálov, klesajúce zásoby a zvýšený dopyt zo strany investorov aj priemyslu.
Vzrástla aj cena platiny a mierny rast zaznamenala aj v prípade paládia. Cena platiny sa zvýšila o 3,3 % na 2177,55 USD za troyskú uncu, pričom počas pondelkového obchodovania dosiahla rekord na úrovni 2478,50 USD/unca. Následne však zaznamenala najvýraznejší denný pokles v histórii.
Cena paládia vzrástla o 0,3 % na 1622,67 USD/unca. To je však stále slabé zotavenie po tom, ako v pondelok evidovala prepad zhruba o 16 %.
(1 EUR = 1,1766 USD)
