Zlato v čase inflácie: Jedná sa o správny krok?

Bratislava 25. júla (OTS) - Jeho hodnota totiž už od počiatku slúži ako magická bariéra pred infláciou. Pokiaľ sa rozhodnete teraz investovať do zlata, vaše peniaze ostanú podľa všetkých dostupných štatistík v bezpečí naďalej. Z istým ročným výnosom a použitím ako istina centrálnych bánk sa zlatu skutočne dá dôverovať a môžete sa tak spoľahnúť na jeho zhodnocovanie v dlhom časovom horizonte.Zlato má skvelé vodiace vlastnosti a preto je veľmi vhodným materiálom pri elektronike. Takto dokážete už z malého množstva zlata vytvoriť veľké množstvo elektronických spojov. To nie je všetko, v stavebníctve už z jednej unci zlata dokážete urobiť fóliu na 1000m2 a tenké plechy potiahnuté zlatom je možné vidieť na rôznych katedrálach. Medicína si tiež využije svoje vo forme zlata nakoľko má skvelé antibakteriálne účinky a v automobilovom priemysle pred rokom 2008 bola väčšina katalyzátorov podrobená práve tejto ochrane.Využitie v praxi tu ale nekončí. Jeho úloha je odveka oveľa hlbšia a zameriava sa primárne na udržiavanie finančnej stability vo svete. používalo sa ako prvá komodita ktorou sa istili peniaze a každá koruna tak mala na sebe pričlenenú adekvätnu hmotu zlata. Takto aj Českoslovesnko počas socialistického režimu istilo hodnotu svojich peňazí. Tieto peniaze tak boli viac ako len kus papiera, boli práve vyvážené zlatom ktoré bolo bezpečne uložené v banke. Dodnes má Slovensko a každá krajina uložené v centrálnej banke množstvo zlata koré ručí aspoň čiastočne za menu ktorej zodpovedá.Jedným so spôsobov ako nadobudnúť zlato je samozrejme kúpa fyzického zlata vo forme šperkov, zubov a tehličiek má obrovský význam. Hlavným dôvodom je že zlato týmto spôsobom naberá na hodnote priamo pri vás a máte k nemu fyzicky blízko. Pokiaľ sa jedná ale o bezpečnosť a vám ide viac o istotu ktorou dokážete obchodovanie zlata , tak potom môžete využiť online obchodnú platformu a kúpiť si akcie zlata ktoré sú regulované práve jeho hodnotou. Takto viete prísť k skvelej ochrane inflácie bez toho aby ste ju museli priamo fyzicky držať u seba. Ďalšiou možnosťou je nákup zlata na burze prostredníctvom daytradingu kde môžete využívať v krátkych investičných periódach páku. Pozor, páka zvyšuje riziko a tak je vhodné ju použiť až po nejakom čase keď už ste pripravený a odhodlaný sa chopiť burzy naplno a máte odmeranú mieru rizika ktorú si môžete dovoliť.To ale nie je všetko, burza má totiž aj zaujímavejšie zákutia než len zlato priamo, má u seba uložené akcie firiem pracujúcich so zlatom ktoré následne vedia odovzdať podiel na ich úspechu svojim podporovateľom. Sem patria ťažobné spoločnosti, výroba šperkov, certifikačné spoločnosti, spracovateľské spoločnosti a zlatníctva po celom svete ktoré svojou verejnou pozíciou dokážu ľuďom dať možnosť spolu s nimi zdieľať úspech a výhodou je že častokrát sa tento úspech dá predvídať práve podľa trhu zlata. Spoločnosti vám zároveň dávajú výhodu že pri úpadku ceny samotného zlata neklesajú 1:1 ale pokles trhovej hodnoty na nich dolieha až časom čo znamená že rapídny pokles ceny vás nechytí pri začiatku ale až pri neskoršom vývoji a to isté i naopak.Každý rok peniaze strácajú hodnotu a ten minulý bol skutočne veľkým predeľom majetku. Preto je investícia do zlata niečo vďaka čomu sme schopní udržať svoje peniaze v istote a zabezpečiť si tak príjemný medziročný rast spolu s istotou že investujeme do niečoho na čom stojí ako náš finančný segment, množstvo elektronických súčiastok, tak i stavebný segment. Je to istota ktorá sa vypláca a jasným údajom je aj zhodnotenie za posledných 8 rokov kedy ste skutočne za tento čas dosiahli významného zhodnotenia.