Zlato v piatok mierne kleslo, za celý týždeň však vzrástlo o 1,9 %

New York 4. augusta (TASR) - Zlato v piatok (2. 8.) prišlo o svoje prvotné zisky a uzavrelo so stratou. Dôvodom bolo vyberanie ziskov. Za celý týždeň si však solídne polepšilo. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Ceny zlata v piatok najprv vzrástli o viac ako 1 %. Investori totiž presúvali peniaze do bezpečných prístavov, keďže slabé údaje z výrobného sektora a zmiešané výsledky technologických firiem vyvolali obavy z recesie v USA. K prvotnému posilneniu zlata prispel aj pokles výnosov amerických dlhopisov.



Výnosy 10-ročných dlhopisov vlády USA padli na najnižšiu úroveň od decembra a dolár po slabých údajoch z trhu práce klesol na štvormesačné minimum. Dolárový index sa znížil až o 1,3 % na 103,13 bodu, neskôr sa mierne zotavil na 103,26 bodu.



Vyberanie ziskov však spôsobilo, že zlato sa v piatok oslabilo. Augustový kontakt na zlato odpísal 9,30 USD alebo 0,38 % a uzavrel na úrovni 2425,70 USD (2238,76 eura) za uncu (31,1 gramu). Za celý týždeň však vzrástol približne o 1,9 %. Spotová cena zlata v piatok klesla o 3,02 USD alebo 0,12 % na 2443,24 USD za uncu.



Augustový kontrakt na striebro sa v piatok znížil o 0,850 USD alebo o 0,3 % na 28,246 USD za uncu. Za celý týždeň si polepšil o 1,4 %.



Piatková správa amerického ministerstva práce ukázala nečakane prudké spomalenie tvorby pracovných miest v USA a prekvapivý nárast miery nezamestnanosti, ktorá sa dostala na najvyššiu úroveň od októbra 2021.



Zamestnávatelia v Spojených štátoch mimo poľnohospodárstva vytvorili v júli len 114.000 nových pracovných miest po 179.000 v júni. Miera nezamestnanosti stúpla o 0,2 percentuálneho bodu na 4,3 %. Ekonómovia počítali s 206.000 novými pracovnými miestami a stagnáciou miery nezamestnanosti na 4,1 %.



(1 EUR = 1,0835 USD)