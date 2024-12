Zlato v piatok prerušilo šesťdňovú sériu strát

New York 22. decembra (TASR) - Zlato sa v piatok (20. 12.) výrazne posilnilo a prerušilo šesťdňovú sériu strát. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Dôvodom rastu cien zlata bol pokles dolára, keďže správa o vývoji inflácie v USA podporila nádeje, že americká centrálna banka (Fed) na budúci rok uvoľní menovú politiku viac, než signalizovala. Dopyt po zlate, ktoré je považované za bezpečnú investíciu v turbulentných časoch, takisto zvýšili pretrvávajúce obavy z geopolitického napätia a politickej neistoty v niektorých veľkých európskych krajinách.



Dolárový index v piatok padol až na 107,59 bodu. Neskôr však zmazal časť strát a uzavrel so stratou 0,55 % na 107,82 bodu.



Spotová cena zlata v piatok stúpla o 28,90 USD alebo 1,11 % na 2622,91 USD (2524,46 eura) za uncu (31,1 gramu). Decembrový kontrakt na zlato si pripísal 36,50 USD alebo približne 1,4 % a uzavrel na 2628,70 USD za uncu, pričom za celý týždeň sa oslabil o niečo viac ako 1 %.



Decembrový kontrakt na striebro v piatok vzrástol o 0,566 USD alebo takmer 2 % na 29,660 USD za uncu. Za týždeň stratil 3,25 %.



Inflácia v USA sa v novembri síce mierne zrýchlila, ale menej, než očakávali ekonómovia. Index výdavkov na osobnú spotrebu (PCE) v novembri medziročne stúpol o 2,4 % po októbrovom zvýšení o 2,3 %, ukázala piatková správa amerického ministerstva obchodu. Analytici počítali so zrýchlením tempa rastu PCE až na 2,5 %.



Jadrový PCE, čo je preferovaný inflačný ukazovateľ Fedu, v novembri stagnoval na úrovni 2,8 %, pričom ekonómovia prognózovali +2,9 %.



(1 EUR = 1,039 USD)