Zlato v pondelok vzrástlo, podporili ho nádeje na otvorenie Hormuzu
Signály, že USA a Irán sa približujú k dohode o znovuotvorení Hormuzského prielivu, totiž zmiernili obavy z inflácie.
Autor TASR
Londýn 25. mája (TASR) - Cena zlata na začiatku týždňa vzrástla. Signály, že USA a Irán sa približujú k dohode o znovuotvorení Hormuzského prielivu, totiž zmiernili obavy z inflácie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.
Spotová cena zlata sa o 11.35 h SELČ sa s plusom 1,22 % nachádzala na 4564,34 USD (3936,47 eura) za uncu (31,1 gramu). Augustový kontrakt na zlato na newyorskej komoditnej burze Comex stúpol o 0,74 % na 4590 USD za uncu.
Cena zlata tak vymazala mierny pokles z minulého týždňa. Rokovania medzi USA a Iránom o ukončení konfliktu a otvorení Hormuzského prielivu pokračujú. Podľa nedeľných vyjadrení (24. 5.) amerických predstaviteľov môže trvať niekoľko dní, kým obe strany dospejú ku konečnej dohode. Prezident Donald Trump na sociálnych sieťach uviedol, že sa s dohodou nebude „ponáhľať“.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio predtým povedal, že v súvislosti s Hormuzským prielivom by v najbližších hodinách mohli prísť „nejaké dobré správy“.
Reakcia zlata na tieto správy bola stále „relatívne tlmená“, uviedol analytik spoločnosti Global X ETFs Justin Lin. „Trhy už viackrát videli, ako Trumpove oznámenia vyšumeli do prázdna, a pred potvrdením ďalšieho rastu musia vidieť konkrétnejšie dôkazy spolupráce zo strany Iránu.“
Zlato je však stále približne o 13 % nižšie v porovnaní so začiatkom konfliktu koncom februára. Obchodníci zvýšili stávky na zvyšovanie sadzieb, keďže vojna s Iránom prudko zdvihla ceny energií. Peňažný trh započítava, že americká centrálna banka (Fed) tento rok zvýši úrokové sadzby, čo má negatívny vplyv na zlato.
Spotová cena striebra v pondelok vzrástla o 3,20 % na 77,962 USD za uncu. Platina sa zvýšila o 2,24 % a paládium o 2,73 %.
(1 EUR = 1,1595 USD)
