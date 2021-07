Zlatú dobu na investičnom trhu zažívajú digitálne a softwarové firmy

Bratislava 13. júla (TASR) - Zlatú dobu na investičnom trhu zažívajú najmä digitálne a softwarové spoločnosti. Podľa analytikov a prieskumov spoločnosti Haberl Wealth Management ceny nehnuteľností dosahujú historicky najvyššie hodnoty, ani to však Slovákov neodradilo od investícií do nehnuteľností.



Koronakríza mnohé firmy posilnila, iné výrazne zasiahla. "V sektore zdravotníctva najviac profitovali spoločnosti, ktoré sa podieľali na výrobe vakcín proti ochoreniu COVID-19 a na výrobe testov. Nárast zaznamenali aj kuriérske spoločnosti. Na druhej strane trhu sa ocitli letecké a ropné spoločnosti. Veľký úpadok zaznamenali aj firmy v oblasti cestovného ruchu, ktoré zasiahli cestovné obmedzenia a prišli o svoje zisky. Veľké straty sa týkajú aj bánk, ktoré utrpeli obrovské straty spôsobené hospodárskym poklesom," uviedol investičný analytik spoločnosti Martin Krištoff.



Trend smerom k digitalizácii napredoval podľa analytikov už pred koronakrízou, ale počas súčasného obdobia sa niekoľkonásobne zvýšil. Segment e-commerce zažil zlaté časy a zatvorenie kamenných obchodov nepomohlo mnohým podnikateľom. Súčasná situácia na investičnom trhu spôsobila to, že ľudia začali vo všeobecnosti viac investovať, aby boli lepšie pripravení v prípade, že sa bude opakovať podobný scenár, aký zažívali od marca minulého roka. Podľa prieskumu spoločnosti STEM/MARK z vlaňajšieho decembra sú dve tretiny Slovákov otvorené investovaniu na finančných trhoch.



Vo veľkej miere sa urýchlil rast ESG firiem (firmy s environmentálnym, sociálnym a podnikovým riadením, pozn. TASR), pretože udržateľnosť predstavuje pre väčšinu vlád hlavný plán obnovy. Pozornosť sa upriamila na verejné zdravie a s tým spojené aj investičné príležitosti do farmaceutických spoločností, ako aj do spoločností zdravotníckeho sektora.