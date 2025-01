Zlatý týždeň hodnotia v najväčších lyžiarskych strediskách pozitívne

Vysoké Tatry/Jasná 16. januára (TASR) - Takzvaný zlatý týždeň sa v najväčších lyžiarskych strediskách na Slovensku vydaril. V Jasnej a vo Vysokých Tatrách evidujú viac klientov ako pred rokom. Potvrdil to predseda predstavenstva spoločnosti Tatry Mountain Resorts Igor Rattaj.



Obdobie od Vianoc do Troch kráľov sa pre horské strediská nesie v znamení TOP sezóny. Rattaj potvrdil, že už vianočné obdobie prinieslo v hoteloch nárast obsadenosti, čo neskôr potvrdila aj návštevnosť horských stredísk počas celého obdobia. Na zjazdovkách v Jasnej a vo Vysokých Tatrách lyžovalo v priemere o 12 percent lyžiarov viac ako pred rokom. Najviac sa o nárast postarali hostia z Poľska, ktorých počet medziročne ešte stúpol. Českých turistov prišlo rovnaké množstvo ako vlani.



"Predovšetkým prvá časť zlatého týždňa od 26. decembra 2025 do konca roka priniesla krásne slnečné počasie, množstvo snehu na zjazdovkách postačovalo. Situáciu trochu zamotali veterné dni v novom roku, ale vo všeobecnosti podľa odoziev je zlatý týždeň hodnotený veľmi pozitívne. Myslím si, že ukázal, že cestovný ruch je veľmi zaujímavý aj pre hospodárstvo Slovenska a môže tvoriť veľmi zaujímavú časť príjmov štátu," skonštatoval Rattaj.



Zlatý týždeň v strediskách cestovného ruchu naplno odštartoval zimnú sezónu, ktorá sa podľa spoločnosti zatiaľ vyvíja sľubne. Rattaj dodal, že na základe aktuálnych rezervácií môže byť jednou z najúspešnejších. "Je tu ale jeden veľký otáznik a to je počasie. Je totálne nevyspytateľné a dokáže zamiešať karty. Ale ako zlatý týždeň ukázal, aj v tomto počasí dokáže byť šesť pekných dní so stabilným počasím za sebou," uzavrel.