Zlatý týždeň v Tatrách hodnotia pozitívne ubytovatelia i strediská

Vysoké Tatry 9. januára (TASR) - Počas Vianoc boli tatranské hotely plné, väčšina hlásila obsadenosť na úrovni 100 percent. Pre TASR to potvrdila výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry Lucia Blašková. Hotelieri hodnotia toto populárne obdobie, kedysi nazývané zlatým týždňom, veľmi pozitívne a čísla boli podľa nich lepšie ako vlani. To isté potvrdili aj v akvaparku v Poprade, kde očakávajú nárast návštevnosti do desiatich percent.



"V tatranských lyžiarskych strediskách sme počas zlatého týždňa znamenali nárast zhruba o päť percent. Podľa 'bookingov' ubytovania a skipasov to zatiaľ vyzerá tak, že tento trend by mohol pokračovať aj naďalej. Nárast návštevnosti spôsobil väčší počet Slovákov, Čechov i Poliakov," zhodnotil hovorca prevádzkovateľa stredísk vo Vysokých Tatrách Marián Galajda. Zaujímavým zistením podľa neho je, že návštevnosť najpopulárnejšej tatranskej zimnej atrakcie Tatranského ľadového dómu sa rozložila rovnomernejšie ako pred rokom. "Kým počas zlatého týždňa ostala stabilná, narástol počet hostí, ktorí prišli v predvianočnom, a teda mimosezónnom období," dodal.



Výraznejšiu návštevnosť počas uplynulých vianočných a novoročných sviatkov pocítilo aj Letisko Poprad-Tatry. "Zlatý týždeň z hľadiska letovej prevádzky v Tatrách je dnes už len príjemnou spomienkou na časy, keď sme od Vianoc do polovice januára denne vybavili aj štyri charterové lety z rusky hovoriacich krajín alebo častí Škandinávie prostredníctvom linky Riga - Poprad," skonštatoval marketingový manažér letiska Martin Švidroň. Počas tohtoročných sviatkov však na letisku zaznamenali plne obsadené lietadlá na pravidelnej linke Londýn - Poprad. Letecký dopravca Ryanair dokonca pre veľký záujem pridal tento týždeň jednu rotáciu. "Pre náš región to znamená tri rotácie z Lutonu a tri ďalšie zo Stanstedu. Obe letiská sú pritom dôležitými leteckými uzlami, čo robí naše hory dostupnými aj pre ďalšie národnosti na jeden prestup," poznamenal Švidroň.



Vianočné obdobie je podľa neho tradične spojené aj s vyšším počtom biznis a súkromných letov. "Pre zaujímavosť, koncom roka sme odbavili pravdepodobne najdlhší let v histórii letiska - z Popradu na letisko Luiz Munoz Marin v meste San Juan v Portoriku. Lietadlo Bombardier Global 6500 pri ňom prekonalo viac než 8000 kilometrov za 10 hodín a 40 minút. Zaznamenali sme však tiež biznis a súkromné prílety zo Švajčiarska, Nemecka, Belgicka, Poľska, ale aj z Prahy či Bratislavy," dodal Švidroň. Letisko má podľa neho konkurenčnú výhodu, ktorou je dostupnosť lyžiarskych stredísk, či už v Jasnej alebo vo Vysokých Tatrách.



Po skončení sa zimných prázdnin sa podľa Blaškovej Vysoké Tatry čiastočne vyprázdnili, nie však úplne. "Známe či väčšie hotely hovoria o obsadenosti na tieto zimné mesiace na úrovni približne 80 percent už teraz. Dôležitý faktor bude, samozrejme, sneh. Vo Vysokých Tatrách sa lyžuje vo všetkých strediskách, upravené sú aj bežkárske trate, takže milovníci zimy si môžu kombináciu zimnej turistiky, športov či wellnessu užívať, aj keď v podhorí sneh nie je," uzavrela riaditeľka OOCR.