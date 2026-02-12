< sekcia Ekonomika
Zľavový preukaz ZSSK môžu cestujúci využiť v aplikácii IDeme vlakom
Nákup cestovných lístkov cez digitálne kanály preferuje už 60 % cestujúcich - v aplikácii IDeme vlakom 46 %, v e-shope ZSSK 14 %.
Autor TASR
Bratislava 12. februára (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) pokračuje v digitalizácii svojich služieb. Novinkou je možnosť využívať preukaz na 100-percentnú zľavu z cestovného v mobilnej aplikácii IDeme vlakom. Virtuálny zľavový preukaz zjednoduší kontrolu lístkov vo vlaku a umožní preukázanie nároku na zľavu priamo v mobile. Môže ho využívať každý cestujúci, ktorý má svoje zákaznícke konto aktivované online na webe a doplnenú fotografiu v profile, informoval vo štvrtok dopravca.
„Cieľom tejto zmeny je presunúť čo najviac procesov do online prostredia a umožniť zákazníkom plnohodnotné digitálne cestovanie - od vytvorenia zákazníckeho konta cez nákup cestovného dokladu až po jeho kontrolu vo vlaku,“ uviedol hovorca ZSSK Ján Baček. Virtuálny zľavový preukaz je alternatívou k papierovým preukazom vydávaným na predajných miestach ZSSK. Cestujúci môžu aj naďalej využívať fyzické karty.
Nové zákaznícke konto je možné vytvoriť online na webe ZSSK aj v aplikácii IDeme vlakom pre viacero kategórií cestujúcich, konkrétne pre bežných cestujúcich bez nároku na zľavu, žiakov a študentov, seniorov od 70 rokov, ako aj pre zamestnancov s nárokom na železničnú cestovnú výhodu. „Konto ZSSK sa vždy vytvára ako základný preukaz, ku ktorému si cestujúci následne zvolí typ zľavového preukazu podľa nároku. Potrebná je aj aktuálna profilová fotografia cestujúceho,“ priblížil Baček. Pre plnohodnotné využívanie konta ZSSK odporúča stiahnutie a používanie aplikácie IDeme vlakom.
Identita zákazníka sa po vytvorení virtuálneho preukazu považuje za neoverenú a overiť ju môže pokladník v osobnej pokladnici - najmä pri žiakoch a študentoch na Slovensku bez ISIC preukazu alebo študujúcich v zahraničí - alebo sprevádzajúci personál vo vlaku na základe dokladu totožnosti.
Informácia o overení sa podľa ZSSK následne zobrazí v aplikácii približne do hodiny. Virtuálny zľavový preukaz obsahuje dynamický 2D kód, ktorý umožňuje rýchlejšiu a efektívnejšiu kontrolu zo strany vlakového personálu oproti načítavaniu údajov pri priložení karty na snímacie zariadenie vlakvedúceho.
„Zavedenie virtuálnych zľavových preukazov je ďalším krokom ZSSK k modernejším, digitálnym a zákaznícky orientovaným službám. Národný dopravca tým reaguje na očakávania cestujúcich, ktorí čoraz viac uprednostňujú jednoduché a rýchle riešenia dostupné v mobilnom telefóne,“ poznamenal Baček.
Nákup cestovných lístkov cez digitálne kanály preferuje už 60 % cestujúcich - v aplikácii IDeme vlakom 46 %, v e-shope ZSSK 14 %. Počet stiahnutí aplikácie IDeme vlakom v minulom roku presiahol pol milióna. Počet aktívnych užívateľov aplikácie bol vlani cez 400.000 a oproti roku 2024 stúpol zhruba o 30 %.
„Cieľom tejto zmeny je presunúť čo najviac procesov do online prostredia a umožniť zákazníkom plnohodnotné digitálne cestovanie - od vytvorenia zákazníckeho konta cez nákup cestovného dokladu až po jeho kontrolu vo vlaku,“ uviedol hovorca ZSSK Ján Baček. Virtuálny zľavový preukaz je alternatívou k papierovým preukazom vydávaným na predajných miestach ZSSK. Cestujúci môžu aj naďalej využívať fyzické karty.
Nové zákaznícke konto je možné vytvoriť online na webe ZSSK aj v aplikácii IDeme vlakom pre viacero kategórií cestujúcich, konkrétne pre bežných cestujúcich bez nároku na zľavu, žiakov a študentov, seniorov od 70 rokov, ako aj pre zamestnancov s nárokom na železničnú cestovnú výhodu. „Konto ZSSK sa vždy vytvára ako základný preukaz, ku ktorému si cestujúci následne zvolí typ zľavového preukazu podľa nároku. Potrebná je aj aktuálna profilová fotografia cestujúceho,“ priblížil Baček. Pre plnohodnotné využívanie konta ZSSK odporúča stiahnutie a používanie aplikácie IDeme vlakom.
Identita zákazníka sa po vytvorení virtuálneho preukazu považuje za neoverenú a overiť ju môže pokladník v osobnej pokladnici - najmä pri žiakoch a študentoch na Slovensku bez ISIC preukazu alebo študujúcich v zahraničí - alebo sprevádzajúci personál vo vlaku na základe dokladu totožnosti.
Informácia o overení sa podľa ZSSK následne zobrazí v aplikácii približne do hodiny. Virtuálny zľavový preukaz obsahuje dynamický 2D kód, ktorý umožňuje rýchlejšiu a efektívnejšiu kontrolu zo strany vlakového personálu oproti načítavaniu údajov pri priložení karty na snímacie zariadenie vlakvedúceho.
„Zavedenie virtuálnych zľavových preukazov je ďalším krokom ZSSK k modernejším, digitálnym a zákaznícky orientovaným službám. Národný dopravca tým reaguje na očakávania cestujúcich, ktorí čoraz viac uprednostňujú jednoduché a rýchle riešenia dostupné v mobilnom telefóne,“ poznamenal Baček.
Nákup cestovných lístkov cez digitálne kanály preferuje už 60 % cestujúcich - v aplikácii IDeme vlakom 46 %, v e-shope ZSSK 14 %. Počet stiahnutí aplikácie IDeme vlakom v minulom roku presiahol pol milióna. Počet aktívnych užívateľov aplikácie bol vlani cez 400.000 a oproti roku 2024 stúpol zhruba o 30 %.