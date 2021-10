Zľavy z tarify na prevádzku systému prinesú úsporu 170 miliónov eur

Bratislava 26. októbra (TASR) – Návrh Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) na zľavy z tarify za prevádzku systému (TPS) podľa výšky odberu elektrickej energie by mal firmám priniesť ročne úsporu v celkovej výške 170 miliónov eur. V utorok to po vystúpení v Národnej rade SR povedal minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Pokles výberu TPS by mal byť hradený z viacerých zdrojov.



Nový spôsob výberu TPS by mal platiť od začiatku budúceho roka, no zatiaľ nie je jasné, ktorý z troch variantov predložených úradom bude platiť. ÚRSO sa rozhodne po vyhodnotení pripomienok, na ktoré dal odbornej verejnosti dva týždne. TPS v aktuálnej výške 23,7 eura za megawatthodinu (MWh) je jednou z hlavných položiek v celkovej cene elektrickej energie.



„Z každej megawatthodiny musí byť táto suma odvedená, dokopy to robí odhadom pol miliardy eur ročne. Z toho sa potom financujú tie predražené fotovoltické elektrárne, kde je garantovaná výkupná cena až 430 eur za MWh,“ povedal Sulík. Približne 100 miliónov eur ročne z TPS je určených aj na dotovanie ťažby hnedého uhlia na hornej Nitre.



Pásmovanie TPS sa nedotkne domácností a malých firiem so spotrebou do päť megawatthodín. "Od nula do päť MWh ročnej spotreby zľava nebude preto, lebo pri piatich MWh celkovo platíte 120 eur, desať eur mesačne,“ povedal Sulík. Priemerná domácnosť spotrebuje na Slovensku 2,4 MWh elektriny ročne. Napríklad desaťpercentná zľava z TPS by znížila mesačné platby za elektrinu o približne 50 eurocentov.



Pre firmy s ročnou spotrebou 25 gigawatthodín (GWh) je však úspora takmer 300.000 eur. „To už je významná čiastka, ktorá vie byť použitá napríklad na mzdy,“ upozornil Sulík. Návrh ráta vo všetkých troch variantoch s nulovou sadzbou TPS u odberateľov so spotrebou nad jednu terawatthodinu ročne. Podľa Sulíka do tejto tarify spadnú minimálne dvaja odberatelia. „To je to, čo má zvýšiť ich konkurencieschopnosť a tam to už robí významné čiastky," dodal minister.



Percentuálne zľava z TPS sa nebude pre firmy rátať podľa celkovej výšky odberu elektriny, ale z každého pásma osobitne. Priemyselný odberateľ s ročnou spotrebou elektriny 600 MWh ušetrí na platbách TPS za rok 30 %. Zatiaľ čo v súčasnosti by zaplatil za TPS 14.244 eur, po zľavách podľa viacpásmovej tarify by to bolo iba 10.244 eur. Veľká firma s ročnou spotrebou elektriny 30 GWh ušetrí na platbách TPS za rok približne polovicu, keď v súčasnosti zaplatí 712.000 eur a podľa návrhu 335.000 eur.



Pretože ide iba o zľavy a žiadna z taríf sa nezvyšuje, bude nutné výpadok výberu TPS vo výške okolo 170 miliónov eur financovať. Podľa Sulíka zľavy vykompenzujú z viacerých zdrojov. Jedným z nich by malo byť predĺženie zmlúv s dodávateľmi elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) o päť rokov s primeraným znížením doplatku na vyrobenú energiu. Toto opatrenie má priniesť približne 60 miliónov eur ročne.