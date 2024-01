Zlé počasie a problémy v Červenom mori zasiahli kontajnerové terminály

Kodaň 18. januára (TASR) - Problémy v prístavoch na severe Európy súvisiace s počasím a odklon plavidiel z Červeného mora už spôsobujú preťaženie kontajnerových terminálov. Uviedla do dánska lodná spoločnosť A.P. Moller-Maersk vo štvrtok v aktualizácii pre zákazníkov. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Maersk a ďalšie lodné spoločnosti po útokoch jemenských militantov na nákladné lode v Červenom mori presmerovali svoje plavidlá na oveľa dlhšiu cestu okolo Afriky.



Zimné búrky v severnej Európe zase viedli k uzavretiu terminálov a zastaveniu plavieb, uviedla dánska spoločnosť.



Podľa Maersk tak zimné poveternostné podmienky, ako aj nepredvídané udalosti v Červenom mori zahusťujú prevádzku na fungujúcich termináloch v Európe. Ich operátori preto vyzývajú klientov, aby si svoje dodávky vyzdvihli čo najskôr po vyložení a podporili plynulosť prevádzky.



Generálny riaditeľ Maersk Vincent Clerc v stredu (17. 1.) upozornil, že problémy s lodnou dopravou v Červenom mori budú trvať najmenej niekoľko mesiacov.



"Hoci dúfame v udržateľné riešenie v blízkej budúcnosti a robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme k nemu prispeli, upozorňujeme zákazníkov, aby sa pripravili na to, že komplikácie v tejto oblasti budú pretrvávať a že dôjde k výraznému narušeniu globálnej siete," uviedla spoločnosť vo svojej štvrtkovej aktualizácii.



Maersk zákazníkom ponúka aj možnosť presunúť časť nákladu z plavidiel na lietadlá v Ománe a Spojených arabských emirátoch, aby čo najskôr dostali tovar do konečných destinácií v Európe alebo USA.



Sadzby za kontajnerovú dopravu na kľúčových globálnych obchodných trasách prudko vzrástli, pričom letecké útoky USA a Spojeného kráľovstva na Jemen vyvolali obavy z dlhodobého narušenia globálnej lodnej dopravy v Červenom mori, jednej z najrušnejších trás sveta.