Zlepšili odhad rastu ekonomiky SR na 1,8 %, budúci rok má spomaliť

Bratislava 10. februára (TASR) - Slovenská ekonomika by mala tento rok vzrásť o 1,8 %. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) tak vo svojej aktuálnej prognóze zlepšila odhad na rok 2023. Naopak, predikciu pre budúci rok zhoršila a rast by mal podľa nej spomaliť na 1,5 %.



"Dočerpávanie fondov EÚ z končiaceho programového obdobia podporí rast ekonomiky v tomto roku. Naopak, v budúcom roku bude týchto zdrojov menej, čo stlmí rast ekonomiky. Ku koncu predikčného horizontu by mal výraznejšie rásť náš export a ekonomika celkovo," avizuje RRZ. Očakáva, že zahraničný dopyt bude rásť už vyšším tempom a postupne sa zmiernia obmedzenia vo forme nedostatku komponentov, ktoré brzdili vývozcov.



Rozpočtová rada pripomína, že od jesene klesli ceny energetických komodít na svetových trhoch. Postupne sa to bude prejavovať v nižšej inflácii, čo podporí globálny spotrebiteľský dopyt, a tým aj vývozy zo SR. "Na Slovensku vláda dotuje ceny energií pre firmy a najmä pre domácnosti, čo pomôže znížiť infláciu a udržať reálnu spotrebu. Inflácia by sa u nás postupne mala zmierňovať," predpokladá RRZ. V tomto roku očakáva jej spomalenie na 9,8 % z vlaňajších 12,8 %.



Zároveň však rozpočtová rada upozorňuje, že ceny energií nemôžu byť dotované natrvalo, preto v najbližších rokoch pravdepodobne dôjde k ich výraznejšiemu nárastu v porovnaní s rokmi 2022 a 2023. "To spôsobí, že aj v rokoch 2024 - 2025 bude ešte inflácia viditeľne nad 2 %," prognózuje.



V tomto roku očakáva aj pomerne silný rast miezd, pretože minuloročná vysoká inflácia sa bude s oneskorením prejavovať v mzdovom vyjednávaní. Zamestnanci tiež majú určitú výhodu vo vyjednávaní kvôli nedostatku pracovnej sily. "Po minuloročnom poklese reálnej mzdy teda v tomto roku dôjde k jej čiastočnému oživeniu," predpokladá RRZ. Reálny rast platov v tomto roku odhaduje na 1,1 %, po vlaňajšom prepade o viac ako 4 %.