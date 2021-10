Poslanci začali rokovací deň zlepšovaním bezpečnosti na cestách

Bratislava 21. októbra (TASR) – Poslanci Národnej rady (NR) SR pokračujú vo štvrtok ráno v rokovaní o novele zákona o cestnej premávke, ktorej cieľom je zlepšiť bezpečnosť na cestách. Úprava má jasne definovať a spresniť bočný odstup pri predbiehaní zraniteľných účastníkov cestnej premávky.



Konkrétne ide o predbiehanie cyklistov, ale aj chodcov či používateľov kolobežiek. V novele zákona sa definuje, ako má vyzerať bezpečnostné predchádzanie, pričom vodič automobilu musí zachovávať dostatočný bočný odstup, ktorý je najmenej jeden meter pri rýchlosti do 50 kilometrov za hodinu a 1,5 metra pri vyššej rýchlosti.



"Uvedomujeme si, že stanovenie bočného odstupu nevyrieši všetky problémy cyklistov. Zmien musí prísť viac. Toto je len začiatok," avizovala jedna z predkladateliek návrhu zákona Romana Tabák (OĽANO) s tým, že treba stavať nové cyklotrasy. Poukázala na to, že vyčlenené financie sú na tento účel aj v pláne obnovy.



Poslanec Ján Mičovský (OĽANO) vo štvrtok v rozprave upozornil, že cyklistu musí byť aj dobre vidieť. "Bolo by veľmi dobré, keby sme do zákona dostali aj povinnosť trvalého celodenného svietenia na bicykli, a to tak vpredu bielym svetlom, ako vzadu červeným svetlom," navrhol, pričom sa odvolal aj na skúsenosti z Dánska.



Poslancov čaká popoludní aj tradičná štvrtková Hodina otázok. Na programe má plénum napríklad aj návrhy na voľbu člena Správnej rady TASR, na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva. Okrem toho aj návrhy na voľbu predsedu skupiny priateľstva v rámci slovenskej skupiny Medziparlamentnej únie či návrh na voľbu člena Rady pre štátnu službu.