ZLODEJI NEDOVOLENKUJÚ: Počet krádeží v domácnostiach cez leto stúpa

Okrem krádeží sú v letných mesiacoch častejšie aj škody spôsobené požiarmi, a to najmä následkom skratu elektronických zariadení.

Bratislava 26. júla (TASR) - Obdobie letných dovoleniek je vítanou príležitosťou pre zlodejov, ktorí využívajú opustené domácnosti. Takmer všetky komerčné poisťovne na slovenskom trhu evidujú počas letného obdobia významný nárast krádeží v domácnostiach.



Rozčarovanie po návrate z dovolenky zažilo minulé leto 119 klientov Allianz – Slovenskej poisťovne, ktorých domácnosť vykradli práve počas leta. Za celý minulý rok nahlásili klienti poisťovne 601 krádeží vlámaním do svojich domov či bytov. Poisťovňa im za odcudzenú elektroniku, šperky, šatstvo, optické prístroje, spotrebiče a iné cennosti vyplatila vyše 443.000 eur. Podľa policajných štatistík je počet krádeži vlámaním do domácnosti v letných mesiacoch zhruba o 20 % vyšší ako v ostatných mesiacoch v roku.



"Aby poisťovňa uznala vzniknutú škodu v byte či dome a klient nestratil nárok na poistné plnenie, musí pred odchodom svoju domácnosť dostatočne zabezpečiť," zdôrazňuje hovorkyňa poisťovne Lucia Muthová. Ako ďalej uvádza, pri uplatnení škody po vlámaní musia byť stopy po prekonaní prekážky. Pri poistení svojej domácnosti je potrebné správne stanoviť výšku poistnej sumy, aby boli zahrnuté všetky hnuteľné veci, ktoré má klient záujem poistiť. Hodnote majetku v domácnosti je treba adekvátne prispôsobiť aj zabezpečenie domácnosti.



Podobné skúsenosti z letných mesiacov má aj poisťovňa Generali. Podľa jej hovorkyne Katariny Kukurovej najviac vlámaní v porovnaní s inými mesiacmi minulého roka zaznamenali práve v auguste, kedy klienti nahlásili o 36 % viac poistných udalostí z dôvodu krádeže než bol ich mesačný priemer v roku 2018.



"Počas letných mesiacov je nám každoročne hlásených niekoľko desiatok prípadov vlámaní, pričom najčastejšie sa tak deje v Bratislavskom kraji. Zvýšený počet hlásení registrujeme aj v Žilinskom, Košickom a Trnavskom kraji, v ktorých sú cieľom zlodejov najmä príbytky obyvateľov väčších miest, kde zlodejom nahráva aj väčšia anonymita prostredia," informuje hovorkyňa.



Podľa nej sa najčastejšie kradnú peniaze, šperky, notebooky, ručné náradie či televízory. Štatisticky sa najviac poisťovňa stretáva s prípadmi, keď klienti úspory a cennosti schovávajú v spálni v skriniach. Presne tam ich zlodeji aj najčastejšie hľadajú.



Podľa štatistík poisťovne Uniqa sa počet krádeží vlámaním najmä v mesiacoch júl a august oproti ostatným mesiacom zvyšuje približne o 15 - 20 %. "Počet krádeži je v lete počas dovoleniek vyšší aj z dôvodu neopatrnosti klientov, ktorí často na sociálnych sieťach poskytujú informácie o termínoch dovoleniek, resp. vkladajú fotografie už priamo z dovoleniek. Tým často nechávajú vo verejnom priestore informáciu, že dom či byt je prázdny, čo logicky využívajú zlodeji," upozornila hovorkyňa poisťovne Uniqa Beáta Lipšicová.



Ako doplnila, okrem krádeží sú v letných mesiacoch častejšie aj škody spôsobené požiarmi, a to najmä následkom skratu elektronických zariadení. Ďalej sú to škody spôsobené vodou z vodovodných zariadení – z prítokových a odtokových potrubí, prípojných zariadení (práčka, umývačka riadu, sanita), ktoré často poškodia nielen byt, ale vytopia aj suseda.



"Ľuďom preto odporúčame, aby ak opúšťajú domácnosť na dlhšie ako týždeň, uzatvorili v byte či dome hlavný uzáver vody," zdôrazňuje hovorkyňa.