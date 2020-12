ZLSBD: Domové schôdze predstavujú zvýšené riziko nákazy

Bratislava 1. decembra (TASR) – Schôdze a zhromaždenia vlastníkov bytov sa vykonávať môžu, napriek podnetom totiž zotrvávajú medzi výnimkami pri konaní hromadných podujatí. Upozorňuje na to Združenie pre lepšiu správu bytových domov (ZLSBD), podľa ktorého to predstavuje zvýšené epidemiologické riziko šírenia nového koronavírusu. Združenie sa preto obrátilo otvoreným listom na premiéra Igora Matoviča (OĽANO).



"Téma schôdzí a zhromaždení vlastníkov sa týka viac ako dvoch miliónov obyvateľov žijúcich v bytových domoch na celom území Slovenskej republiky," uviedlo združenie s tým, že pri väčšom počte ľudí na schôdzi sa zvyšuje riziko nákazy novým koronavírusom. Združenie tiež podotklo, že schôdze menších bytových domov s menším počtom bytov a nebytových priestorov sa uskutočňujú v spoločných priestoroch bytových domov, ktorými sú spravidla nie veľmi priestranné chodby bytového domu.



"Rovnako je potrebné poukázať na fakt, že správcovi alebo predsedovi spoločenstva vlastníkov bytov ukladá povinnosť organizovať schôdzu alebo zhromaždenie minimálne raz do roka," dodalo združenie. Ak si správca túto povinnosť nesplní, môže byť sankcionovaný. "Správcovia a predsedovia spoločenstiev sú s ohľadom na tieto skutočnosti nútení organizovať schôdze aj napriek nesúhlasu vlastníkov a napriek tomu, že môžu potenciálne vlastníkov bytov a nebytových priestorov ohroziť," dodalo združenie.



Podľa neho nie je opodstatnená ani obava, že by si vlastníci v prípade havarijných stavov nemohli odhlasovať napríklad dodávateľa služieb. Správca a predseda spoločenstva môžu totiž pri bezprostrednom ohrození konať aj bez súhlasu vlastníkov.



Premiéra a Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR preto združenie žiada, aby tento stav zohľadnili v budúcich vyhláškach a túto výnimku z konania hromadných podujatí vyškrtli. Združenie zdôrazňuje, že aj keby bytové schôdze vypadli z výnimiek, vlastníci majú stále možnosť prijímať rozhodnutia v písomnom hlasovaní, ktoré je s ohľadom na bezkontaktnú formu omnoho bezpečnejšie.