Nina Sovič: Vítame možnosť elektronického hlasovania vlastníkov bytov

Bratislava 31. marca (TASR) – Združenie pre lepšiu správu bytových domov (ZLSBD) víta zavedenie možnosti elektronického hlasovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Informovala o tom výkonná riaditeľka združenia Nina Sovič.



Ako pripomenula, združenie už dlhodobo upozorňuje na problém súvisiaci s rozhodovaním vlastníkov bytov a nebytových priestorov o chode bytového domu. "Bytový zákon, ktorý možnosti hlasovania vlastníkov upravuje, je starý 28 rokov a od tých čias sa toho mnoho zmenilo," podotkla Sovič s tým, že schôdzí sa zúčastňuje čoraz menej vlastníkov a tento stav ešte zhoršila aj pandémia nového koronavírusu.



Podľa Sovič sa často stane, že na schôdzi nie je možné odhlasovať kľúčové rozhodnutia pre bezproblémový chod bytového domu pre nízku účasť vlastníkov. "Síce o niečo lepšie z hľadiska účasti, ale o to náročnejšie je to pri písomnom hlasovaní, kedy musia každý jeden hlas, a teda podpis vlastníka overiť dvaja overovatelia," dodala Sovič.



Združenie preto potešilo utorkové (30.3.) schválenie novely zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, ktorá okrem iného hovorí aj o odklade termínu ročných vyúčtovaní o dva mesiace (do 31. júla) ale aj o umožnení vlastníkom elektronicky hlasovať o dôležitých bodoch týkajúcich sa chodu bytového domu.



"Zmena je požiadavkou modernej doby a okrem toho, že prichádza najmä z dôvodu pandémie, pevne veríme, že sa nebude obmedzovať len na jej ukončenie, ale že sa ustanovenia o elektronickom hlasovaní prenesú aj do zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Ide o záujem nielen správcov, ale hlavne samotných vlastníkov," uzavrel predseda združenia Marek Perdík.