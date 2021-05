Vlastníci bytov by mali viac využívať právo napomínania správcu

Bratislava 28. mája (TASR) – Vlastníci bytových domov by mali častejšie využívať svoje právo upozorňovať správcu bytového domu na pravidelné revízie a kontroly. Uviedli to predstavitelia Združenia pre lepšiu správu bytových domov (ZLSBD) počas tlačovej konferencie, ktorú zorganizovali pri príležitosti Európskeho dňa susedov.



Takéto právo napomínania správcu zdôraznil predseda združenia Marek Perdík pre tragédiu súvisiacu so zaseknutým výťahom v Bratislave, pri ktorej zomrelo dieťa a neskôr zraneniam podľahla aj jeho matka. Pravidelné revízie sa pritom netýkajú iba výťahov, ale napríklad aj kotolní. "Pravidelne títo vlastníci by mohli kontrolovať správcu, minimálne v podobe zisťovania si informácií, či správca rieši v správnej časovej periodicite odborné prehliadky, skúšky, pravidelné kontroly, revízie a podobne," podotkol Perdík.



Na besede Perdík upriamil pozornosť aj na možnosť elektronického hlasovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov, čo je však umožnené len dočasne pre pandémiu nového koronavírusu. "Sme radi, že aspoň pre pandémiu bol prijatý takýto zákon," podotkol Perdík. Pripomenul, že podľa aktuálne platného bytového zákona môžu vlastníci hlasovať buď na zhromaždení, alebo písomne, oba druhy si však vyžadujú fyzický kontakt, čo je počas pandémie problematické.



Ľudia preto vítajú "pandemickú" možnosť hlasovať cez e-mail alebo iným online spôsobom. "Aktuálne teda nemusíte na tú schôdzu reálne prísť, ale dajme tomu, že v si sobotu niekedy poobede odhlasujete cez svoj mobilný telefón, čo je veľmi vynikajúca vec," podotkol Perdík.



Združenie tiež víta poslanecký návrh zákona o tepelnej energetike. "Sme radi, že poslanci sa problematike nákladov spojených s dodávkou tepla venujú," prezident Asociácie vlastníkov bytov Miroslav Kantner s tým, že na jednej strane vlastníci bytov túto aktivitu vítajú, na druhej však má "trpkú príchuť", pretože ani zďaleka nelieči najpodstatnejší problém, ktorým je "teplárenské nevoľníctvo". Ako vysvetlil, ide o to, že vlastníci bytov a nebytových priestorov ako odberatelia nemajú možnosť rozhodnúť sa, akého dodávateľa si zvolia. Teplo je pritom prakticky najdrahšou položkou na každodennom vyúčtovaní. Kantner poukázal aj na problematiku prenajímania sekundárnych rozvodov tepla obcami, ktoré vlastnia obce, čo pre bytové domy zvyšuje ceny tepla aj o 20 %. "Môžem pokojne povedať, že v jeden obci sa tak dostali až na číslo 72 %," podotkol.