Zlúčením Agroinštitútu a ARVI vznikne nová vzdelávacia inštitúcia

Nitra 22. septembra (TASR) - Zlúčením dvoch vzdelávacích inštitúcií v gescii Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPVR) SR, Agroinštitútu, š. p. a Agentúry pre rozvoj vidieka (ARVI), vznikne od začiatku budúceho roka nový Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií (IZPI). Cieľom transformácie je zefektívniť a zrýchliť zavádzanie inovácií do pôdohospodárskej praxe, informoval minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan (nominant OĽANO).



Agroinštitút i ARVI aktuálne zabezpečujú vzdelávanie a transfer informácií do poľnohospodárskej a lesnej podnikateľskej praxe. Podľa slov ministra prax ukazuje, že táto štruktúra nie je dostatočne funkčná, čo sa týka využívania najnovších vedeckých informácií farmármi i poľnohospodármi.



"Chceme vybudovať jednoduchú modernú platformu s regionálnymi štruktúrami, aby sme prepojili všetkých od najmenších poľnohospodárov cez spracovateľov, potravinárov, lesných hospodárov s rezortnými inštitúciami, rezortným ministerstvom, Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom, univerzitami, akadémiou. Chceme zjednodušiť komunikáciu medzi všetkými dotknutými inštitúciami, aby každý, kto bude potrebovať podporu a nové informácie v oblasti poľnohospodárstva, ich našiel na jednom mieste, aby sme nevyrábali duplicitné informačné systémy," povedal Vlčan.



Vznik novej vzdelávacej inštitúcie by podľa slov ministra mal pomôcť poľnohospodárom a lesným hospodárom lepšie zvládnuť transformáciu motivovanú klimatickou zmenou, ale aj zmenou situácie v Európe vyvolanou pandémiou, energetickou krízou i vojnou na Ukrajine.



Podľa generálnej tajomníčky služobného úradu MPRV SR Zuzany Nouzovskej základný rámec, prečo ministerstvo pristúpilo k transformácii vzdelávacích inštitúcií, vznikol pri príprave strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky. "Máme celý rad inštitútov, ktoré majú pracovať v prospech lesníkov i poľnohospodárov v oblasti vzdelávania, poradenstva, prenosu informácií a ktoré navzájom nekomunikujú," skonštatovala.



Nový inštitút s 56 zamestnancami prevezme všetky činnosti, ktoré obidve vzdelávacie inštitúcie doteraz robili. "Zároveň vznikne priestor na ďalšie aktivity, ktoré bude môcť organizovať táto nová inštitúcia už v právnej forme príspevkovej organizácie vrátane čerpania eurofondov na rekonštrukciu budov i rozvojové projekty," povedala Nouzovská. Prínosom novej inštitúcie bude podľa jej slov aj vytvorenie regionálnych centier v každom krajskom meste, ktoré budú poskytovať všetky potrebné administratívne i odborné poradenstvá.