Zlý stav v zdravotníctve sa prehĺbi, hodnotí J. Cigániková

Bratislava 29. novembra (TASR) - Z návrhu rozpočtu pre oblasť zdravotníctva vyplýva, že sa jeho zlý stav ešte viac zabetónuje. Myslí si to opozičná poslankyňa Národnej rady (NR) SR Janka Cigániková (SaS), ktorá vystúpila v piatkovej diskusii k návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. Dodala, že je potrebné riešiť personálnu krízu, čiže zvyšovať platy zdravotníckych pracovníkov.



Poisťovne budú mať podľa nej k dispozícii 5,418 miliardy eur, čo je o 181 miliónov viac, ako je očakávaná skutočnosť. "Je to rast 3,45 percenta, a teda menej než predpokladaný rast HDP. Toto je nešťastné a v podstate to znamená, že to zabetónuje zlý stav," skonštatovala Cigániková s tým, že aj naďalej budú v nemocniciach plesne, občania budú musieť uplácať poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a bude sa podľa nej naďalej prehlbovať nedostatok personálu.



Poslankyňa tiež pripomenula, že štát opäť historicky znížil platby za poistencov štátu, je to podľa jej slov o 33 miliónov eur menej ako tento rok. Bolo by podľa nej načase dať ľuďom, ktorí robia v zdravotníctve, viac peňazí, lebo sa o občanov nebude mať kto starať.



Na mzdy sa podľa Cigánikovej ráta s nárastom 232 miliónov, z toho 144 miliónov sú zákonom dané mzdy a žiadne odmeny navyše. "Rozpočet počíta aj s úsporami, tie sú vo výške 148 miliónov eur, sú však, jemne povedané, nerealistické, čo ukazujú aj minulé roky," dodala poslankyňa s tým, že napriek tomu ministerstvo zdravotníctva najlepšie reflektuje na projekty, ako je Hodnota za peniaze.



Poslankyňa tiež upozornila na to, že v rozpočte sa neráta napríklad s reformou nemocníc či ambulantnej siete. "Treba sťahovať oddelenia, pracovníkov, motivovať ich," pripomenula. Dodala tiež, že je potrebné riešiť návštevy pacientov doma, zabezpečenie dlhodobej starostlivosti. Skonštatovala tiež, že v rozpočte sa neráta s peniazmi na postavenie národnej nemocnice.