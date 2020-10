Zmena času sa dotkne dvoch nočných vlakov ZSSK

Bratislava 23. októbra (TASR) – Počas víkendu sa letný čas (LČ) mení na stredoeurópsky čas (SEČ). V noci zo soboty (24. 10.) na nedeľu (25. 10.) sa hodiny o tretej hodine ráno posunú o jednu hodinu dozadu, teda na druhú hodinu. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v tejto súvislosti upozorňuje, že sa to dotkne dvoch nočných vlakov.



"Na tratiach na území Slovenska zmena času ovplyvní jazdu dvoch nočných diaľkových vlakov ZSSK, ktoré zostanú stáť vo vybraných železničných staniciach a v jazde budú pokračovať po hodine, už podľa SEČ," priblížil hovorca ZSSK Tomáš Kováč.



Pôjde o rýchlik, ktorý odchádza z Humenného o 21.54 h a do Bratislavy má doraziť o 5.49 h. Vlak by mal prísť do Ružomberka o 2.05 LČ a odchádzať o 2.06 SEČ. Týka sa to tiež rýchlika s odchodom o 22.53 h z Bratislavy, ktorý má doraziť do Humenného o 6.33 h. Vlak má príchod do Kraľovian o 2.07 LČ a odchod o 2.09 SEČ.



Kováč zároveň dodal, že na tratiach susedných železníc budú podobne ovplyvnené jazdy nočných vlakov. Vlaky, ktoré vchádzajú na Slovensko po 3.00 h, pôjdu už podľa SEČ.