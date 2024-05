Zmena energetických zákonov zabezpečí núdzové dodávky tepla

Bratislava 21. mája (TASR) - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) bude môcť nariadiť dodávateľovi tepla, ktorý stratil povolenie na činnosť, aby svoju sústavu tepelných zariadení za úhradu poskytol inému držiteľovi povolení. Vyplýva to z návrhu novely zákonov o energetike, o regulácii v sieťových odvetviach a o tepelnej energetike, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok definitívne schválili.



Navrhované zmeny umožnia v čase mimoriadnych okolností zabezpečiť na vymedzenom území núdzové prevádzkovanie zariadení potrebných na výkon regulovanej činnosti, núdzové prevádzkovanie sústavy tepelných zaradení alebo ich časti. "Návrhom zákona sa zabezpečuje kontinuita prevádzky takýchto zariadení, keďže v prípade ich odstavenia a dlhodobého prerušenia prevádzky by mohlo dôjsť k ich poškodeniu, čo by malo negatívne vplyvy na dotknutých odberateľov v podobe obmedzenia alebo prerušenia dodávky," uviedlo Ministerstvo hospodárstva SR v dôvodovej správe k materiálu.



Návrhom zákona sa dopĺňajú kompetencie ÚRSO v oblasti vecnej regulácie, spresňujú sa prípady, kedy úrad vykonáva mimoriadnu reguláciu. Novela dopĺňa dôvod na zmenu a zrušenie rozhodnutí úradu vydaných regulovanému subjektu, ktorému bolo zrušené povolenie na podnikanie v energetike alebo povolenie na podnikanie v tepelnej energetike. Zároveň upravuje práva a povinnosti dotknutých účastníkov trhu.



Poslanci schválili aj pozmeňujúce návrhy zo spoločnej správy z výborov. Na základe jedného z nich bude nový prevádzkovateľ informovať o tom, že bol určený na prevádzkovanie doterajších dodávateľov energií, tovarov a služieb.