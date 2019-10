Zmena letného času na zimný sa dotkne dvoch nočných rýchlikov ZSSK

Bratislava 24. októbra (TASR) – Zmena letného času na zimný sa dotkne dvoch nočných rýchlikov. Oba zostanú stáť vo vybraných železničných staniciach a v ceste budú pokračovať po hodine. Informoval o tom informoval hovorca ZSSK Tomáš Kováč.



K zmene času dôjde v nedeľu (27. 10.) ráno, keď sa hodiny posunú z 3.00 h na 2.00 h. Ovplyvní to jazdu dvoch nočných diaľkových vlakov ZSSK. Konkrétne ide o rýchlik Zemplín, ktorý vyráža z Humenného o 21.54 h a plánovaný príchod do stanice Bratislava-Nové Mesto má o 6.51 h. Dotkne sa to tiež rýchlika Zemplín v opačnom smere, ktorý štartuje zo stanice Bratislava-Nové Mesto o 22.16 h a do Humenného má prísť o 6.33 h.



"Na tratiach susedných železníc budú podobne ovplyvnené jazdy nočných vlakov. Vlaky, ktoré vchádzajú na Slovensko po 3.00 h, už pôjdu podľa stredoeurópskeho času," priblížil Kováč.