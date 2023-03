Zmena v pláne obnovy by pomohla aj sociálnym organizáciám s energiami

Bratislava 31. marca (TASR) - Financie z Plánu obnovy a odolnosti SR a kapitoly RePower EU na rozvoj obnoviteľných zdrojov energie (OZE) by mohli pomôcť s vysokými cenami energií aj desiatkam organizácií v sociálnej oblasti a samosprávam. V piatok to uviedla koordinátorka platformy environmentálnych organizácií Klimatická koalícia Lucia Szabová.



Priblížila, že aktuálne môžu dotácie z plánu obnovy na uvedený účel získať len súkromné spoločnosti. V pripomienkach k návrhu predmetnej kapitoly zmenu žiadajú mimovládne organizácie a samosprávy.



Ministerstvo hospodárstva SR nateraz schválilo granty z plánu obnovy v celkovej výške viac ako 20 miliónov eur pre 58 firiem, vyčíslila Szabová. Doplnila, že polovica z dotknutých prijímateľov by si rozvoj OZE mohla zaplatiť len zo svojho zisku za predminulý rok. Pritom samosprávy ani subjekty pôsobiace v sociálnej oblasti si na rozdiel od firiem takéto investície nemôžu v súčasnosti dovoliť, uviedla koordinátorka.



Problematika uvedenej zmeny sa týka napríklad zariadení pre seniorov, krízových centier, útulkov či škôlok. "Stačí, aby vláda rozšírila prijímateľov dotácií na samosprávy a sociálne organizácie, ktoré ich skutočne potrebujú," uviedol koordinátor pre energetickú transformáciu z Priateľov Zeme-CEPA Juraj Melichár.



Na základe rýchleho dotazníkového prieskumu o vplyvoch energetickej krízy, ktorý doteraz vyplnilo 66 organizácií zo sociálnej oblasti, by financie na úspory a OZE vedeli využiť v 150 budovách za 13 miliónov eur. Účty za energie sa týmto respondentom zvýšili v priemere o 125 %. Z nich 25 (41 %) nie je oprávnených čerpať kompenzácie zvýšených cien energií a sedem uviedlo len čiastočné možnosti. V SR je viac ako 1300 zariadení sociálnych služieb.



Financovanie obnoviteľných zdrojov pre súkromné spoločnosti by pritom mohla SR pokryť z RePower EU úverov na návratné investície vo výške 225 miliárd eur. "Ide o dlhodobé pôžičky, ktoré majú výhodné podmienky, a to splatnosť 30 rokov, odklad splátok o desať rokov či veľmi nízku úrokovú sadzbu," odôvodnila Szabová.



Doplnila, že SR možnosť úverov zatiaľ nevyužila. Návratnosť fotovoltiky je v súčasnosti často nižšia ako sedem rokov a jej životnosť je v mnohých prípadoch viac ako 20 rokov. Takto by SR mohla ušetriť z plánu obnovy desiatky miliónov eur.



"Znižovanie závislosti od fosílnych palív a podpora obnoviteľných zdrojov sú kľúčové opatrenia v boji proti klimatickej kríze," uviedla riaditeľka Greenpeace Slovensko Katarína Juríková. "Pre nás je neprijateľné, aby finančnú podporu na prechod k obnoviteľným zdrojom dostali veľké podniky s obrovskými ziskami, ktoré často patria medzi veľkých znečisťovateľov a aktívne prispievajú ku klimatickej kríze," vyhlásila Juríková.



Návrh je aj súčasťou pripomienok Cyklokoalície. Podpora z uvedenej kapitoly má okrem zvýšenia niektorých existujúcich programov smerovať podľa koordinátorky najmä do reforiem, ktoré by urýchlili prechod na čistejšie zdroje energie. "Ďalšie pripomienky mimovládnych organizácií sa týkajú vylepšení navrhovaných reforiem najmä v oblasti povoľovacích procesov, podpory nízkoemisnej dopravy a udržateľnej energetiky," uzavrela Szabová.