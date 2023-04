Zmena vo vedení skupiny Messer

MESSER Tatragas je členom skupiny Messer, ktorá patrí k vedúcim svetovým výrobcom priemyselných plynov. Skupina Messer zamestnáva viac ako 10.000 pracovníkov a dosahuje obrat vyše 2,7 mld. euro. Od acetylénu až po xenón - Messer ponúka široké portfólio výrobkov - produkuje a predáva technické plyny ako kyslík, dusík, argón, kysličník uhličitý, vodík, hélium, ochranné plyny pre zváranie, špeciálne plyny, medicinálne plyny a veľké množstvo rozličných zmesí. V moderných výskumných a kompetenčných centrách vyvíja skupina Messer aplikačné technológie pre použitie plynov takmer vo všetkých odvetviach priemyslu, v potravinárstve, v technike prostredia, medicíne ako aj vo výskume a vede. MESSER Tatragas, s.r.o. je najväčšou spoločnosťou skupiny Messer na Slovensku. Vznikol v roku 1990 ako spoločný podnik skupiny Messer a spoločnosti Chemika, Bratislava. Od roku 1998 je 100 %-nou dcérskou spoločnosťou firmy Messer Group GmbH.



Bratislava 28. apríla (OTS) - Dozorná rada spoločnosti Messer SE & Co. KGaA na svojom zasadnutí 26. apríla 2023 vykonala plánovanú zmenu vo vedení významného súkromného svetového špecialistu na priemyselné, medicinálne a špeciálne plyny.Stefan Messer odchádza z funkcie generálneho riaditeľa a preberá funkciu predsedu dozornej rady v čase, keď spoločnosť oslavuje 125. výročie svojho založenia Bernd Eulitz, ktorý doteraz zastával funkciu zástupcu generálneho riaditeľa, je s okamžitou platnosťou menovaný ako nový generálny riaditeľ spoločnosti Messer . Okrem Bernda Eulitza sú členmi predstavenstva Helmut Kaschenz ako finančný riaditeľ a Virginia Esly ako prevádzková riaditeľka pre Európu. Dr. Jürgen Heraeus, ktorý už niekoľko rokov zastáva funkciu predsedu dozornej rady, bude jej čestným členom.Nový predseda dozornej rady Stefan Messer je už treťou generáciou akcionárov a spoločnosť Messer vedie od roku 2004, kedy po existenčnej kríze vrátil spoločnosť do plného rodinného vlastníctva. Pod jeho vedením sa spoločnosti Messer podarilo znovu získať pozíciu kľúčového hráča na trhu s priemyselnými plynmi, ktorému inak dominujú veľké medzinárodné koncerny. Jedným z míľnikov roku 2019 bolo prevzatie významných aktivít spoločností Linde a Praxair v Severnej a Južnej Amerike spoločne s finančným investorom CVC Capital Partners v rámci fúzie týchto dvoch spoločností. Získané aktivity boli spojené s väčšinou aktivít spoločnosti Messer v západnej Európe v rámci spoločného podniku Messer Industries, ktorý je odvtedy priemyselne riadený ako samostatná jednotka spoločnosti Messer . Deklarovaným cieľom spoločnosti Messer je úplne začleniť spoločný podnik do skupiny Messer a vytvoriť tak globálny plynárenský koncern pod vedením rodiny Messer.Bernd Eulitz nastúpil do skupiny Messer na začiatku roka 2022 ako zástupca generálneho riaditeľa. Pred príchodom do spoločnosti Messer pôsobil ako generálny riaditeľ nemeckej spoločnosti MDAX. Bernd Eulitz má viac ako 20 rokov skúseností v oblasti priemyselných plynov. Okrem iného zastával rôzne vedúce pozície v Nemecku aj v zahraničí u konkurenčnej spoločnosti Linde, kde bol v rokoch 2015 až 2019 tiež členom predstavenstva.