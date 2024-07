Zmena zákona o tepelnej energetike môže znížiť výdavky domácností

Bratislava 26. júla (TASR) - Zmena zákona o tepelnej energetike, ktorý reguluje merače na meranie dodaného tepla na vykurovanie a ohrev teplej vody, môže znížiť celkové výdavky za energie domácností na Slovensku. V prípade meračov teplej vody prinesie zmena nutnosť mať funkciu diaľkového odpočtu, vďaka čomu budú odpočty prebiehať bez potreby vstupu odpočtára do bytu. Zberom dát na diaľku sa taktiež eliminujú možné chyby pracovníkov, ktorí v súčasnosti vykonávajú fyzické odpočty. Poukázala na to spoločnosť Enbra pôsobiaca v oblasti technického zariadenia budov.



Menia sa aj podmienky a kritériá v prípade vykurovania domácností. "V prípade decentralizovaného zdroja tepla v podobe kotolne je povinnosťou merať množstvo vyrobeného tepla meračom a vykonávať pravidelné mesačné odpočty. Overenie merača tepla a jeho ochranu pred neoprávneným zásahom zabezpečuje správca domu na náklady vlastníka budovy, čiže vlastníkov bytov, pokiaľ ide o bytový dom," priblížil produktový manažér spoločnosti Ivan Ďurica.



Pri výbere správneho merača tepla je podľa spoločnosti vhodné postupovať podľa technických noriem a je potrebné zohľadniť energetickú náročnosť stavby a medzné hodnoty meradla. Tým by sa mala eliminovať možnosť, že odchýlka merania prekročí medze normou dovolenej chyby merania.



Vlastníci bytov majú pri výbere typu meradla podľa firmy tri možnosti, a to meradlo s mechanickým, fluidným alebo ultrazvukovým prietokomerom. Každý z variantov má svoje špecifiká v rámci technických vlastností, spôsobu inštalácie a obstarávacej ceny. Enbra upozornila, že nesprávny typ merača a jeho nesprávna inštalácia sa môžu premietnuť do celkových platieb za energie.



"Pre správne meranie je dôležité použiť vhodný typ konštrukcie prietokomera vzhľadom na tlakové a prietokové podmienky v mieste inštalácie. V opačnom prípade zariadenie neposkytuje relevantné informácie, čo sa môže negatívne prejaviť vo faktúrach a vyúčtovaní za energie a teplú vodu," uviedla spoločnosť.