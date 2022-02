Zmena zákona o verejnom obstarávaní má pomôcť riešiť aj košickú R2

Na archívnej snímke z 10. januára 2022 predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 15. februára (TASR) – Úprava zákona o verejnom obstarávaní by mohla urýchliť čerpanie eurofondov zo starého programového obdobia. Pomôcť by to malo aj procesom okolo rýchlostnej cesty R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany. Táto zmena sa má dosiahnuť poslaneckým pozmeňujúcim návrhom, ktorý by mal byť podaný v pléne Národnej rady (NR) SR. O tejto téme v utorok rokoval parlamentný hospodársky výbor.Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák priblížil, že na výbore predstavil zmeny, ktoré majú zvýšiť čerpanie eurofondov v starom programovom období. Majú sa dotknúť najmä zákaziek, ktoré je z hľadiska času potrebné realizovať, lebo inak by SR prišla o eurofondy.skonštatoval šéf výboru Peter Kremský (OĽANO).Zákon o verejnom obstarávaní by sa mal takto zmeniť poslaneckým pozmeňujúcim návrhom na aktuálnej schôdzi. Podľa neho by sa podmienky, ktoré vláda prijala v januári pre nové programové obdobie eurofondov, mali uplatňovať aj na staré programové obdobie, do ktorého spadá aj zákazka na košickú R2.dodal Hlivák. Tento návrh je podľa neho identický s návrhom, ktorý upravuje pravidlá čerpania eurofondov pre nové programové obdobie a ktorý by mal v prípade schválenia platiť od 1. júla.Každú zákazku podľa Hliváka ÚVO skontroluje po podpise zmluvy a za prípadné porušenie uloží pokutu. Vyhlasovatelia súťaží na seba podľa neho zoberú väčší diel zodpovednosti. Riadiaci orgán zároveň preberie zodpovednosť za to, či zákazku pustí ďalej do financovania z európskych prostriedkov. Aj pri riziku prípadných korekcií je to podľa ministra dopravy Andreja Doležala (nominant Sme rodina) výhodnejšia úprava.V prípade košickej R2 stále prebieha odvolacie konanie na Rade ÚVO, úrad koncom decembra minulého roka vydal prvostupňové rozhodnutie o zrušení súťaže. Do nadobudnutia účinnosti tejto právnej úpravy má prípad v rukách rada.dodal Hlivák s tým, že ak bude porušenie aj zo strany európskeho práva, nastupuje audit a udelí korekcie.Právna úprava sa má vzťahovať sa na všetky zákazky zo starého programového obdobia.zdôraznil Doležal.