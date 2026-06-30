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Zmena životného minima od júla ovplyvní viaceré dôchodky aj exekúcie
Úprava životného minima sa premietne aj do sumy garantovaného minimálneho dôchodku.
Autor TASR
Bratislava 29. júna (TASR) - Zvýšenie životného minima na 295,22 eura zo súčasných 284,13 eura mesačne prinesie od júla rast nezraziteľných súm pri exekúciách, ale aj zmenu podmienok nároku na predčasný starobný dôchodok či výšku minimálneho dôchodku od 1. januára nasledujúceho roka. Sociálna poisťovňa (SP) prepočty vykoná automaticky a poistencov, ktorých sa tieto zmeny dotknú, bude písomne informovať buď poštou alebo do eSchránky.
Suma, ktorá musí poberateľovi dôchodku po vykonaní zrážok zo zákona zostať, sa zvýši pri neprednostných pohľadávkach na 413,30 eura mesačne (140 % životného minima). Na každú vyživovanú osobu mu musí zostať ďalších 206,65 eura mesačne.
U prednostných pohľadávok (okrem výživného na dieťa) musí povinnému zostať 295,22 eura mesačne (100 % životného minima). Na každú vyživovanú osobu mu musí zostať ďalších 147,61 eura mesačne.
Pri výživnom na maloleté dieťa musí zostať 123,99 eura mesačne. Na každú ďalšiu vyživovanú osobu mu musí zostať 103,32 eura mesačne. K 31. máju 2026 evidovala Sociálna poisťovňa 18.738 dôchodcov, ktorým sa zrážky z dôchodku vykonávajú.
Zmena životného minima od 1. júla 2026 ovplyvňuje aj podmienky pre odchod do predčasného dôchodku. Nárok naň vznikne po 30. júni 2026 len vtedy, ak vypočítaná výška dôchodku presiahne 1,6-násobok sumy životného minima. Pre žiadateľov to znamená, že nárok na predčasný starobný dôchodok vznikne až od 472,40 eura mesačne.
Úprava životného minima sa premietne aj do sumy garantovaného minimálneho dôchodku. Najnižšia hranica minimálneho dôchodku (za 30 rokov obdobia poistenia) sa tak od 1. januára 2027 zvýši zo 412 eur na 428,10 eura mesačne.
Suma, ktorá musí poberateľovi dôchodku po vykonaní zrážok zo zákona zostať, sa zvýši pri neprednostných pohľadávkach na 413,30 eura mesačne (140 % životného minima). Na každú vyživovanú osobu mu musí zostať ďalších 206,65 eura mesačne.
U prednostných pohľadávok (okrem výživného na dieťa) musí povinnému zostať 295,22 eura mesačne (100 % životného minima). Na každú vyživovanú osobu mu musí zostať ďalších 147,61 eura mesačne.
Pri výživnom na maloleté dieťa musí zostať 123,99 eura mesačne. Na každú ďalšiu vyživovanú osobu mu musí zostať 103,32 eura mesačne. K 31. máju 2026 evidovala Sociálna poisťovňa 18.738 dôchodcov, ktorým sa zrážky z dôchodku vykonávajú.
Zmena životného minima od 1. júla 2026 ovplyvňuje aj podmienky pre odchod do predčasného dôchodku. Nárok naň vznikne po 30. júni 2026 len vtedy, ak vypočítaná výška dôchodku presiahne 1,6-násobok sumy životného minima. Pre žiadateľov to znamená, že nárok na predčasný starobný dôchodok vznikne až od 472,40 eura mesačne.
Úprava životného minima sa premietne aj do sumy garantovaného minimálneho dôchodku. Najnižšia hranica minimálneho dôchodku (za 30 rokov obdobia poistenia) sa tak od 1. januára 2027 zvýši zo 412 eur na 428,10 eura mesačne.