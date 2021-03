Zmenená Alitalia by chcela pred letom obnoviť prevádzku

Miláno 2. marca (TASR) - Talianska letecká spoločnosť Alitalia po svojej reorganizácii a premenovaní začne opäť lietať. Odhaduje sa, že do prevádzky nasadí zhruba 45 lietadiel a bude mať približne 4500 zamestnancov. Od štátu dostane podporu vo výške niečo cez 1 miliardu eur, čo je menej ako polovica sumy, ktorú chcela. Informovali o tom v utorok noviny La Repubblica.



Nový taliansky premiér Mario Draghi sa v pondelok (1. 3.) stretol s ministrami dopravy, hospodárstva, priemyslu a práce v snahe nájsť rýchle riešenie, ale nie za každú cenu, uvádza sa v článku. Úrad vlády to odmietol komentovať.



Predchádzajúca vláda premiéra Giuseppa Conteho vyčlenil 3 miliardy eur pre novú leteckú spoločnosť s názvom ITA, ktorá nahradí spoločnosť Alitalia. Tá je od vyhlásenia bankrotu v roku 2017 v nútenej správe.



Podľa La Repubblica získa ITA všetky lietadlá, zamestnancov aj linky Alitalie. S prevádzkou plánuje začať koncom apríla, aby využila nadchádzajúcu letnú sezónu.



Noviny Il Sole 24 Ore zase tvrdia, že talianska letecká spoločnosť začne po reorganizácii poskytovať služby od 1. júna.



A podľa denníka Il Giornale, nová letecká spoločnosť by mohla začať so 43 až 45 lietadlami a 2500 - 3000 zamestnancami svojej predchodkyne a mohla by získať štátnu pomoc v rozmedzí 1 - 2 miliárd eur.



Na obnovenie činnosti talianskeho národného dopravcu je však potrebný súhlas Európskej komisie, ktorá požiadala o otvorené výberové konanie na aktíva spoločnosti Alitalia. A tlačí na to, aby nová letecká spoločnosť opustila starú značku a vzdala sa aj niektorých vzletových a pristávacích intervalov.



Talianska vláda, ktorá minulý týždeň uviedla, že chce pokračovať v znárodnení dopravcu, sa má v piatok (5. 3.) stretnúť s predstaviteľmi z Bruselu, dodali noviny.