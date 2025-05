Zmenili nárok na rodičovský príspevok pri neprijatí dieťaťa do škôlky

Bratislava 2. mája (TASR) - Podmienky nároku na takzvaný predlžený rodičovský príspevok vyplácaný na deti, ktoré majú právo na predškolské vzdelávanie, no neboli prijaté do spádovej materskej školy, sa zmenili. Súvisí to s legislatívnymi zmenami platnými od začiatku tohto roka, ktoré mali vplyv aj na zákon o rodičovskom príspevku. Nové podmienky sa vzťahujú na deti, ktoré do 31. augusta 2025 dovŕšia tri roky a neboli prijaté na predprimárne vzdelávanie do spádovej materskej školy na školský rok 2025 až 2026. V piatok o tom informovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).



„V prvom kroku podá rodič, prípadne iná oprávnená osoba, žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do spádovej materskej školy podľa miesta trvalého pobytu dieťaťa, a to v čase od 1. mája do 31. mája. V prípade, ak materská škola nebude môcť prijať dieťa z kapacitných dôvodov, jej riaditeľ vydá rozhodnutie o neprijatí spolu s uvedením dôvodu. Riaditeľ súčasne oznámi neprijatie dieťaťa zriaďovateľovi materskej školy, ktorým je spravidla obec či mestská časť,“ uviedlo ústredie s tým, že rodič sa môže voči tomuto rozhodnutiu odvolať, a to do 15 dní odo dňa doručenia zamietavej odpovede zo strany materskej školy.



Ak riaditeľ ani na základe odvolania nerozhodne o prijatí dieťaťa, tak materská škola odstúpi odvolanie na rozhodnutie zriaďovateľovi tejto školy, ktorý vykoná všetky úkony, aby dieťa na predprimárne vzdelávanie prijala iná škola v pôsobnosti zriaďovateľa. V situácii, že zriaďovateľ určí inú materskú školu, ktorá je v jeho pôsobnosti, nemusí rodič podávať novú žiadosť o prijatie dieťaťa do nej.



„V prípade, ak dotknutá obec či mestská časť nie je zriaďovateľom inej materskej školy alebo ak iná materská škola v zriaďovacej pôsobnosti nemá kapacitné možnosti na prijatie dieťaťa, obec oznámi do 10. júla rodičovi názov materskej školy s kapacitnými možnosťami na prijatie dieťaťa, ktorej zriaďovateľom je iná obec alebo orgán miestnej štátnej správy v školstve a je najbližšie k miestu trvalého pobytu dieťaťa alebo má najlepšiu dostupnosť hromadnou dopravou. Na základe tohto oznámenia obce rodič do 20. júla podá do určenej materskej školy žiadosť o prijatie dieťaťa,“ spresnil ÚPSVaR.



Ak sa rodičovi či oprávnenej osobe nepodarí umiestniť svoje dieťa do štátnej materskej školy, tak môže požiadať o takzvaný predlžený rodičovský príspevok. V prípade splnenia všetkých podmienok a zároveň ak je dieťa prijaté do súkromnej či cirkevnej materskej školy, vzniká nárok na rodičovský príspevok, ktorý sa uplatňuje podaním žiadosti na príslušnom úrade práce podľa trvalého pobytu rodičia alebo inej oprávnenej osoby.



K žiadosti je podľa ústredia potrebné priložiť rozhodnutie o neprijatí dieťaťa do spádovej štátnej materskej školy podľa trvalého pobytu dieťaťa z kapacitných dôvodov aj odvolanie podané rodičom či inou oprávnenou osobou. Rodičia by nemali zabudnúť ani na oznámenie obce o názve materskej školy s kapacitnými možnosťami na prijatie dieťaťa, ktorá patrí pod pôsobnosť obce alebo orgánu miestnej štátnej správy v školstve a je najbližšie k miestu trvalého pobytu dieťaťa, prípadne má najlepšiu dostupnosť hromadnou dopravou. Zároveň je potrebné doložiť tiež rozhodnutie o neprijatí dieťaťa do materskej školy určenej zriaďovateľom.



„Ak je v súčasnosti rodičovský príspevok poskytovaný na školský rok 2024 až 2025 v zmysle právnych predpisov platných do 31. decembra 2024, v prípade trvania podmienok nároku sa príspevok poskytuje bezo zmeny, najdlhšie do 31. augusta 2025,“ dodal ÚPSVaR.