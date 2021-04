Zmenili sa platobné zvyklosti, ľudia začali viac platiť bezhotovostne

Bratislava 19. apríla (TASR) – Vplyvom pandémie nového koronavírusu sa zvýšil záujem platiť bezhotovostne. Podľa prieskumu Európskej centrálnej banky (ECB) 40 % opýtaných začalo vplyvom pandémie platiť viac bezhotovostne a takmer 90 % z nich sa už k predošlým zvyklostiam neplánuje vrátiť. Platobné karty chcú pritom uprednostňovať aj po odznení súčasnej krízy.



Obavy zo šírenia vírusu pri platení sú silným akcelerátorom tejto zmeny. "Vidíme to aj na našich štatistikách. V minulom roku sme evidovali nielen viac vydaných platobných kariet ako rok predtým, ale aj vyšší počet zriadených platobných terminálov pre obchodníkov. Súčasne s tým však vidíme aj to, že klienti celkovo minuli kartami v obchodoch menej ako v roku 2019, avšak iba o necelé jedno percento, čo je vzhľadom na množstvo zatvorených prevádzok počas roka nižší pokles, ako sme očakávali," vysvetlila manažérka oddelenia pre riadenie microSME segmentu ČSOB banky Dáša Polláková.



Počet transakcií sa vlani podľa ich štatistík znížil medziročne o tri percentá. Aj keď teda návštevnosť niektorých prevádzok pre obmedzenia klesala, klienti pri ich návšteve viac ako v minulosti platili kartou a uprednostnili ju pred hotovosťou. Údaje banky súčasne potvrdzujú, že vývoj počas celého roka pandémie ochorenia COVID-19 nebol rovnaký. Aktuálny lockdown zavedený od polovice decembra sa prejavil na prudkom poklese platieb v reštauráciách a prevádzkach so stravovaním. Objem transakcií kartou klientmi banky sa v nich znížil v prvom kvartáli 2021 na 53 % úroveň v porovnaní so štvrtým kvartálom minulého roka. V kaviarňach a baroch na 23 % úroveň. Najvyšší medzikvartálny nárast objemu o 24 % zaznamenali ambulancie poskytujúce ošetrenie a starostlivosť o zuby a ďalšie zariadenia poskytujúce zdravotnú starostlivosť.



Počet vydaných platobných terminálov pre obchodníkov sa minulý rok v porovnaní s rokom 2019 zvýšil o 18 %. "Ide o logický vývoj, pretože mnohí z nich museli prispôsobiť svoje podnikanie pandémii a vybavovali sa terminálmi," dodala Polláková.