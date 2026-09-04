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Zmenšenie balenia spojené so zvýšením ceny by mohlo byť na cenovke
O zmene má obchodníka informovať osoba, ktorá mu dodáva tovar v zníženom množstve, a to najneskôr pri prvom dodaní tovaru.
Autor TASR
Bratislava 4. septembra (TASR) - Pri súčasnom znížení množstva tovaru v balení a zvýšení ceny by mal spotrebiteľ na cenovke dostať zrozumiteľnú porovnávaciu informáciu. Vyplýva to z novely zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorú do parlamentu predložili poslanci Adam Lučanský, Milan Garaj, Roman Michelko a Karol Farkašovský z koaličnej SNS.
„Ak je jednotková cena zmenšeného balenia najmenej o 3 % vyššia ako predchádzajúca jednotková cena, obchodník uvedie spolu s predajnou cenou informáciu o znížení množstva, pôvodné a nové množstvo, predchádzajúcu jednotkovú cenu a jednotkovú cenu zmenšeného balenia,“ priblížili predkladatelia s tým, že takúto informáciu musí obchodník uvádzať 60 dní.
O zmene má obchodníka informovať osoba, ktorá mu dodáva tovar v zníženom množstve, a to najneskôr pri prvom dodaní tovaru. „Obchodník neporuší povinnosť, ak preukáže, že mu informácia a údaje neboli poskytnuté a zníženie množstva nemohol zistiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti,“ uviedli poslanci.
Novela by mala nadobudnúť účinnosť 1. januára 2027.
„Ak je jednotková cena zmenšeného balenia najmenej o 3 % vyššia ako predchádzajúca jednotková cena, obchodník uvedie spolu s predajnou cenou informáciu o znížení množstva, pôvodné a nové množstvo, predchádzajúcu jednotkovú cenu a jednotkovú cenu zmenšeného balenia,“ priblížili predkladatelia s tým, že takúto informáciu musí obchodník uvádzať 60 dní.
O zmene má obchodníka informovať osoba, ktorá mu dodáva tovar v zníženom množstve, a to najneskôr pri prvom dodaní tovaru. „Obchodník neporuší povinnosť, ak preukáže, že mu informácia a údaje neboli poskytnuté a zníženie množstva nemohol zistiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti,“ uviedli poslanci.
Novela by mala nadobudnúť účinnosť 1. januára 2027.