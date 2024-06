Zmenu podmienok podpory vidieka z EÚ posunula NR SR do 2. čítania

Bratislava 19. júna (TASR) - Umožniť využitie finančných nástrojov financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a upraviť ich riadenie či kontrolu. To je cieľom návrhu novely zákona o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktorý Národná rada (NR) SR v stredu posunula do druhého čítania.



Rokuje o ňom v skrátenom legislatívnom konaní, legislatívnu zmenu by tak mal parlament prerokovať celú už na aktuálnej schôdzi. Štátu totiž podľa ministerstva financií, ktoré návrh predkladá, hrozia v prípade nevyčerpania finančných prostriedkov z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka do konca roka 2024 značné hospodárske škody.



"Výhodou finančných nástrojov v porovnaní s nenávratnými finančnými príspevkami je najmä ich návratný charakter, vďaka ktorému je možné takto alokované finančné prostriedky použiť opakovane, čím sa ich potenciálny účinok znásobuje. Dosahuje sa pákový efekt, ktorý umožňuje zapojenie finančných prostriedkov z ďalších zdrojov," priblížil v dôvodovej správe rezort financií.



Cieľom predloženého návrhu je tiež zaviesť flexibilnejšiu a rýchlejšiu úpravu vracania prostriedkov z finančného nástroja v prípade zistenia nezrovnalosti. Rezort financií pripomenul, že v takomto prípade bolo doteraz nutné finančné prostriedky vracať celou štruktúrou subjektov zapojených do implementácie týchto nástrojov, čo bolo neflexibilné a časovo náročné. "Navrhovaná úprava má zaviesť možnosť na každej úrovni implementácie finančných nástrojov vrátiť finančné prostriedky, pri ktorých bola identifikovaná nezrovnalosť, o úroveň vyššie a použiť znova subjektom, ktorý túto nezrovnalosť nespôsobil," doplnil predkladateľ.



Projektové intervencie pre rozvoj vidieka sa majú upraviť

Projektové intervencie pre rozvoj vidieka na programové obdobie 2023 až 2027 sa majú upraviť. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o príspevkoch poskytovaných z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), ktorý Národná rada (NR) SR v stredu posunula do druhého čítania.



"Návrh zákona sa predkladá v dôsledku začatia nového programového obdobia Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) EÚ a potreby vytvoriť vnútroštátny právny základ nadväzujúci na nové nariadenia EÚ, ktoré upravujú novú Spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ, a to s ohľadom na projektové intervencie, v záujme rozvoja vidieka na roky 2023 až 2027," zdôvodnil agrorezort.



Základným cieľom návrhu je podľa ministerstva pôdohospodárstva úprava vzťahov pri poskytovaní príspevku na projektové intervencie z EPFRV či úprava postupov a podmienok poskytovania príspevku. Takisto úprava práv a povinností osôb a pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní príspevku, ako aj zodpovednosti osôb za porušenie podmienok poskytnutia príspevku v programovom období 2023 až 2027.



Predmetom návrhu zákona je aj právna úprava poskytovania technickej pomoci z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.