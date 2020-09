ZAMESTNÁVATELIA: Zmeny pri gastrolístkoch zvýšia byrokraciu

Bratislava 23. septembra (TASR) – Zmeny v príspevku na stravovanie zvýšia byrokraciu a ohrozia pracovné miesta. Tvrdí to Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ SR), ktorá nesúhlasí so zavedením finančného príspevku na stravovanie. Rozšírenie foriem príspevku a zavedenie možnosti voľby pre zamestnancov nepovažuje za zjednodušenie podnikania. Riešením by však mohla byť elektronizácia príspevku.



V prípade prijatia novely Zákonníka práce by sa podľa generálneho sekretára AZZZ Ota Nevického firmy museli nastaviť na štyri formy zabezpečenia príspevku na stravovanie pre zamestnancov. Skonštatoval, že v praxi si to vyžiada nielen úpravu účtovných softvérov, ale aj procesov vo firme. "V každej firme totiž môže vzniknúť situácia, keď si časť zamestnancov vyberie hotovosť, časť platenie finančného príspevku na účet, časť papierové stravné lístky, časť elektronickú formu a niektorí zamestnanci dovoz teplého jedla do firmy. Toto je síce extrémny prípad, ale nie nemožný a v mierne obmedzenom rozsahu budú vo firme paralelne fungovať viaceré podoby stravného," podotkol.



To, že ministerstvo navrhuje obmedziť možnosť voľby zamestnancom na maximálne raz za dva roky podľa AZZZ veľmi nepomôže. Firmy totiž prijímajú a prepúšťajú ľudí častejšie. "Reálne to nevyrieši jednorazový obežník raz za dva roky. Zároveň bude musieť zamestnávateľ viesť evidenciu, k akému dátumu si daný zamestnanec naposledy zvolil svoju preferenciu. Aby náhodou zamestnávateľ odmietnutím zmeny preferovanej formy neporušil Zákonník práce a nebol vystavený pokutám," upozornil Nevický.



Systém stravného na Slovensku by sa podľa asociácie mal zjednodušovať a odbyrokratizovať. Cestou k tomu môže byť povinná elektronizácia príspevku, teda plošné ukončenie používania papierových stravných lístkov a ich nahradenie kartami či mobilnými aplikáciami. "V Belgicku riešili rovnakú dilemu a hotovosť zamietli. Naopak, išli cestou moderných technológií, ktoré znížili byrokraciu na strane zamestnávateľov, ale aj reštaurácií. Zároveň tým zabezpečili účelnosť využitia stravného, na ktoré prispieva zamestnávateľ viac ako polovicu hodnoty," dodal Nevický.



AZZZ zároveň upozorňuje, že navrhované zavedenie hotovosti bude mať vplyv na podnikateľské prostredie a pracovné miesta. Asociácia podotkla, že už v súčasnosti Slováci z pohraničných regiónov chodia nakupovať potraviny do okolitých krajín, keďže sú tam aj vďaka nižšej DPH lepšie ceny. Ak namiesto účelového nosiča dostanú hotovosť, podľa AZZZ pôjdu minúť stravné na potraviny tam. Varuje tak pred ohrozením pracovných miest v maloobchode a reštauračnom sektore. Zamestnávatelia poukázali na to, že doložka vplyvov k návrhu zákona toto riziko ani nespomína.



Zároveň AZZZ s obavami vníma navrhovanú zmenu ako prvý krok k možnému narušeniu fungujúceho systému stravovania v kantínach. Vyzýva vládu, aby ešte návrh zmien v oblasti stravného prehodnotila. "Očakávali by sme, že na stôl príde návrh, ktorý pomôže zamestnancom, zamestnávateľom a aj štátu, ktorý stravné dotuje oslobodením od daní a odvodov. Z nášho pohľadu je touto cestou belgický model, kde rozhodnutiu pre plnú digitalizáciu predchádzala detailná ekonomická analýza," zdôraznil Nevický.



Ministerstvo práce už predložilo na pripomienkovanie rozsiahlu novelu Zákonníka práce, ktorá rieši gastrolístky, výkon práce z domácnosti i dočasné prideľovanie zamestnancov. Rezort práce po novom navrhuje, aby mal zamestnanec možnosť vybrať si medzi stravovacou poukážkou a finančným príspevkom na stravovanie podľa toho, ako mu to vyhovuje, nie podľa toho, akú formu určil zamestnávateľ.