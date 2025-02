Zmeny ústavy môžu podľa zamestnávateľov poškodiť podnikateľov

Bratislava 12. februára (TASR) - Podmieňovanie prednosti práva Európskej únie súladom s vnútroštátnou ústavou je v priamom rozpore s princípmi európskeho práva a môže viesť k právnym konfliktom, ktoré negatívne ovplyvnia podnikateľské subjekty pôsobiace na Slovensku. Navrhované zmenami Ústavy SR môžu výrazne narušiť právnu istotu a predvídateľnosť podnikateľského prostredia na Slovensku. Uviedli to v stredu zamestnávateľské organizácie združené v Iniciatíve za právny štát, ktoré v tejto súvislosti vyjadrili dôrazný nesúhlas.



"Rovnako upozorňujeme na riziko infringementových konaní zo strany Európskej komisie, ktoré by mohli vyústiť do finančných sankcií a poškodiť verejné financie. Právna neistota vyplývajúca z týchto zmien môže vážne narušiť dôveru investorov a odradiť zahraničný kapitál od vstupu na slovenský trh, čím sa oslabí konkurencieschopnosť krajiny," upozornili organizácie.



Vzhľadom na tieto skutočnosti vyzývajú zákonodarcov, aby dôkladne prehodnotili predmetné ústavné zmeny a zabezpečili plnú súladnosť slovenskej legislatívy s právnym rámcom Európskej únie. Stabilné a predvídateľné podnikateľské prostredie je podľa nich kľúčovým predpokladom pre rast ekonomiky, tvorbu pracovných miest a dlhodobú prosperitu Slovenskej republiky v rámci jednotného trhu Únie.



Toto stanovisko podporila Americká obchodná komora v Slovenskej republike, Francúzsko-slovenská obchodná komora, Holandská obchodná komora v Slovenskej republike, Republiková únia zamestnávateľov, Slovak Compliance Circle, SLOVCA - Slovak Venture Capital & Private Equity Association, Slovenská asociácia finančníkov, Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora, Slovensko-rakúska obchodná komora, Švédska obchodná komora v Slovenskej republike a Združenie podnikateľov Slovenska.