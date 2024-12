Zmeny v cestovných poriadkoch majú priniesť posilnenia spojov

Bratislava 14. decembra (TASR) - Nové spoje, posilnenie najvyťaženejších liniek i lepšiu nadväznosť spojov by mali priniesť zmeny v cestovných poriadkoch v Integrovanom dopravnom systéme Bratislavského kraja (IDS BK). Zmeny začnú v regionálnej autobusovej a vlakovej doprave v Bratislavskom kraji platiť od nedele 15. decembra.



"Okrem posilňovania spojov sa zmeny týkajú i rušenia alebo posunu spojov, ktoré sú málo využívané, v niektorých prípadoch dochádza aj k úprave trás," uviedla Eva Vozárová, hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy (BID), prevádzkovateľa IDS BK.



Priblížila, že v železničnej doprave napríklad vznikne nová linka R55 (Bratislava-Nové Mesto - Pezinok - Trnava) s celotýždenným intervalom 120 minút. Naopak, zrušené budú linky S55 (Bratislava-Petržalka - Pezinok) a S65 (Bratislava-Nové Mesto - Senec).



"V prípade autobusovej dopravy sa úpravy cestovných poriadkov týkajú všetkých obsluhovaných smerov, preto cestujúcim odporúčame, aby si v predstihu pozreli, ako budú cestovať po novom," upozornila Vozárová.



V rámci okresu Malacky napríklad bude v najexponovanejšom čase popoludňajšej špičky posilnená linka 205 v smere z Bratislavy do Malaciek. "Posilní sa tiež spojenie Malé Leváre - Veľké Leváre-železničná stanica počas pracovných dní v hodinách mimo dopravnej špičky a počas voľných dní zavedením celodenného 60-minútového intervalu na linke 265," dodala Vozárová.



V smere do Pezinka posilní dopravca medziregionálne spojenia na trasách, ktoré nemajú alternatívu v podobe železničnej dopravy. Skrátený bude napríklad interval mimo dopravnej špičky v pracovných dňoch na trase Modra - Pezinok z 30 na 15 minút. Posilnené bude spojenie Pezinok - Senec počas voľných dní, k navýšeniu počtu spojov príde aj na trase Pezinok - Modra - Častá - Doľany. "K tomuto posilneniu príde na úkor redukcie spojenia, ktoré má alternatívu v železničnej doprave, teda Bratislava - Pezinok obojsmerne v dopravnej špičke pracovných dní," doplnila hovorkyňa.



V okrese Senec príde ku komplexným zmenám cestovných poriadkov na linkách 620 a 630, pričom na linke 620 príde k výraznému posilneniu, a to najmä v úseku Bratislava - Nová Dedinka (počas špičky interval 30 minút, mimo špičky interval 60 minút). "V úseku Nová Dedinka - Senec bude celodenný interval počas pracovných dní 60 minút a počas voľných dní 120 minút," informovala Vozárová.



V oblasti Šamorína bude mimo dopravnej špičky v pracovných dňoch 15-minútový interval medzi spojmi v úseku Bratislava, AS - Dunajská Lužná, Košariská, a to v oboch smeroch. "Posilňuje sa koniec rannej špičky zo smeru Rovinka a Tomášov a tiež začiatok popoludňajšej špičky na smer Rovinka a Tomášov," dodala hovorkyňa BID.



Podrobný popis zmien, ako aj nové cestovné poriadky sú uvedené na webe www.idsbk.sk.