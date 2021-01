Zmeny v daňovom poriadku prerokuje plénum v skrátenom konaní

Bratislava 26. januára (TASR) – Vláda by mala mať novú kompetenciu. Bude môcť upustiť od ukladania daňových sankcií za podmienok a v rozsahu, v akom určí vo svojom nariadení. Vyplýva to z novely zákona o správe daní z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorú plénum Národnej rady (NR) SR prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní. Poslanci to odobrili v utorok.



Rezort financií v materiáli skonštatoval, že návrh zákona sa vypracováva nadväzne na zhoršujúcu sa situáciu, ktorá vznikla v súvislosti s pandémiou spôsobenou ochorením COVID-19. Zhoršujúcou sa situáciou okolo pandémie odôvodnil aj naliehavosť prijatia návrhu zákona. Skrátené legislatívne konanie parlamentu navrhuje na ochranu hospodárskych záujmov SR.