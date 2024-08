Zmeny v elektronickom výkone verejnej moci si žiadajú nový zákon

Bratislava 28. augusta (TASR) - Zmeny v oblasti elektronického výkonu verejnej moci si vzhľadom na ich povahu a rozsah vyžiadajú tvorbu nového zákona. Vyplýva to z návrhu Legislatívneho zámeru o elektronickej verejnej správe z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, ku ktorému prebieha medzirezortné pripomienkové konanie.



"Zároveň ide o snahu iniciovať diskusiu širokej odbornej verejnosti na účely zrevidovania a zjednodušenia právnej úpravy v oblasti e-Governmentu. Predmetom právnej úpravy budú nové pravidlá výkonu verejnej moci a fungovania elektronickej verejnej správy, ktoré možno rozdeliť do piatich skupín, a to zmena postupov, zdieľanie a sprístupňovanie údajov, sprístupnenie štátnych riešení, zjednodušenie a revízia," uviedol predkladateľ.



Prvé dve skupiny návrhov nových pravidiel obsahujú podľa rezortu systémové zmeny. Vyznačujú sa vysokou komplexnosťou témy a predpokladá sa, že pôjde o pomerne náročnú legislatívnu úpravu. Tretia skupina návrhov sa týka témy, ktorá nadväzuje na už začaté aktivity v oblasti bankového sektora, sektora pôšt a sektora elektronických komunikácií.



"Štvrtá skupina návrhov je motivovaná snahou odstrániť jeden z hlavných identifikovaných nedostatkov dnešnej úpravy, ktorým je vnímanie zákona o e-Governmente ako príliš zložitého predpisu. Pôjde teda o zmeny prierezového charakteru, v podstate najmä zmeny v prístupe k regulácii a k jej obsahu, ale aj k jazyku právneho predpisu," objasnil predkladateľ s tým, že piatu skupinu tvoria konkrétne návrhy zmien v dnešnom zákona o e-Governmente.