< sekcia Ekonomika
Zmeny v energetike nútia Holandsko hľadať odborníkov v cudzine
Denník Trouw upozornil, že ide o nezvyčajný jav, lebo po desaťročia ľudia zamestnávaní prevádzkovateľmi prenosových sietí boli väčšinou Holanďania.
Autor TASR
Brusel/Amsterdam 1. septembra (TASR) - Prechod na zvýšené využívanie solárnej energie v Holandsku už dlhší čas znamená, že miestni prevádzkovatelia sietí sa musia vyrovnávať s vysokou pravdepodobnosťou preťaženia prenosovej siete a na to potrebujú vyškolených inžinierov a IT odborníkov. Tých už hľadajú aj medzi migrantmi s potrebnými odbornými znalosťami zo Surinamu a Južnej Afriky, uviedli denníky Trouw a NL Times, na čo upozornil spravodajca TASR.
Ľavicový denník Trouw pripomenul, že odborníkov v tejto oblasti je niekedy ťažké nájsť, a preto holandské spoločnosti ako Alliander či Enexis prijímajú migrantov s potrebnými odbornými a jazykovými znalosťami zo Surinamu, bývalej holandskej kolónie, a tiež z Južnej Afriky.
„Tieto krajiny sme si vybrali zámerne, pretože ľudia tam už hovoria po holandsky alebo po afrikánsky, čo sa podobá holandčine,“ povedal Wouter van de Loo zo spoločnosti Alliander, ktorý pôsobí ako manažér pre transformáciu trhu práce a predseda pracovnej skupiny pre elektrinu v mene všetkých prevádzkovateľov sietí.
Denník Trouw upozornil, že ide o nezvyčajný jav, lebo po desaťročia ľudia zamestnávaní prevádzkovateľmi prenosových sietí boli väčšinou Holanďania.
V súčasnosti, keď sa energia dodáva aj zo solárnych panelov, však prevádzkovatelia sietí potrebujú viac softvérových vývojárov, ktorí dokážu zabrániť preťaženiu sietí. Na to sú potrební IT odborníci alebo inžinieri, ktorých je v krajine nedostatok. Jedným z riešení je nábor odborníkov zo zahraničia.
Spoločnosti Enexis a Alliander už požiadali partnerskú organizáciu o nábor vzdelaných inžinierov a IT špecialistov z Južnej Afriky a Surinamu.
„Vyberáme si krajiny s vysokou mierou nezamestnanosti. Ak niekde nie je veľa práce, Holandsko by mohlo byť dobrou voľbou,“ opísal situáciu Van de Loo.
V súčasnosti má spoločnosť Enexis celkovo 41 pracovníkov „migrantov“, ktorí majú potrebné znalosti a 19 z nich pochádza z Južnej Afriky. Prevádzkovateľ siete Alliander má šesť pracovníkov z Južnej Afriky a troch zo Surinamu a v súčasnosti disponuje 340 medzinárodnými zamestnancami. Viedlo to aj k tomu, že IT oddelenie spoločnosti Alliander sa stalo dvojjazyčným, používa angličtinu aj holandčinu.
Denník Trouw však upozornil na skutočnosť, že holandská vláda vyžaduje, aby migranti s potrebnými odbornými znalosťami boli vysoko odmeňovaní. A práve to podľa denníka môže nakoniec zastaviť prílev kvalifikovaných odborníkov zo zahraničia.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Ľavicový denník Trouw pripomenul, že odborníkov v tejto oblasti je niekedy ťažké nájsť, a preto holandské spoločnosti ako Alliander či Enexis prijímajú migrantov s potrebnými odbornými a jazykovými znalosťami zo Surinamu, bývalej holandskej kolónie, a tiež z Južnej Afriky.
„Tieto krajiny sme si vybrali zámerne, pretože ľudia tam už hovoria po holandsky alebo po afrikánsky, čo sa podobá holandčine,“ povedal Wouter van de Loo zo spoločnosti Alliander, ktorý pôsobí ako manažér pre transformáciu trhu práce a predseda pracovnej skupiny pre elektrinu v mene všetkých prevádzkovateľov sietí.
Denník Trouw upozornil, že ide o nezvyčajný jav, lebo po desaťročia ľudia zamestnávaní prevádzkovateľmi prenosových sietí boli väčšinou Holanďania.
V súčasnosti, keď sa energia dodáva aj zo solárnych panelov, však prevádzkovatelia sietí potrebujú viac softvérových vývojárov, ktorí dokážu zabrániť preťaženiu sietí. Na to sú potrební IT odborníci alebo inžinieri, ktorých je v krajine nedostatok. Jedným z riešení je nábor odborníkov zo zahraničia.
Spoločnosti Enexis a Alliander už požiadali partnerskú organizáciu o nábor vzdelaných inžinierov a IT špecialistov z Južnej Afriky a Surinamu.
„Vyberáme si krajiny s vysokou mierou nezamestnanosti. Ak niekde nie je veľa práce, Holandsko by mohlo byť dobrou voľbou,“ opísal situáciu Van de Loo.
V súčasnosti má spoločnosť Enexis celkovo 41 pracovníkov „migrantov“, ktorí majú potrebné znalosti a 19 z nich pochádza z Južnej Afriky. Prevádzkovateľ siete Alliander má šesť pracovníkov z Južnej Afriky a troch zo Surinamu a v súčasnosti disponuje 340 medzinárodnými zamestnancami. Viedlo to aj k tomu, že IT oddelenie spoločnosti Alliander sa stalo dvojjazyčným, používa angličtinu aj holandčinu.
Denník Trouw však upozornil na skutočnosť, že holandská vláda vyžaduje, aby migranti s potrebnými odbornými znalosťami boli vysoko odmeňovaní. A práve to podľa denníka môže nakoniec zastaviť prílev kvalifikovaných odborníkov zo zahraničia.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)