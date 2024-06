Zmeny v odpisoch môžu podporiť investície do modernizácie, navrhuje PS

Bratislava 10. júna (TASR) - Výhodnejšie odpisovanie technického zhodnotenia majetku by mohlo podporiť investície podnikateľov do jeho modernizácie. Predpokladá to skupina poslancov opozičného Progresívneho Slovenska (PS) v návrhu novely zákona o dani z príjmov, o ktorom by mala na nadchádzajúcej júnovej schôdzi rokovať Národná rada (NR) SR.



Technickým zhodnotením hmotného majetku sú výdavky na nadstavby, prístavby, stavebné úpravy, rekonštrukcie a modernizácie prevyšujúce 1700 eur za zdaňovacie obdobie. Podľa aktuálne platných predpisov sa takéto zhodnotenie pripočíta k vstupnej cene majetku a odpisuje sa spolu s ním. Ak teda dôjde napríklad k technickému zhodnoteniu budovy, odpisuje sa spolu s ňou 40 rokov.



Opoziční poslanci navrhli, aby zhodnotenie automaticky nezvyšovalo vstupnú cenu majetku. Podnikateľ by si mal sám vybrať postup, ktorý je pre neho výhodnejší. "Daňovník si bude môcť vybrať, či takto vykonané technické zhodnotenie chce odpisovať samostatne podľa príslušnej odpisovej skupiny, alebo podľa odpisovej skupiny majetku, na ktorom bolo technické zhodnotenie vykonané prostredníctvom zvýšenej vstupnej ceny toho konkrétneho hmotného majetku," priblížili predkladatelia.



Cieľom návrhu je podľa nich motivovať daňové subjekty investovať do modernizácie a ekologizácie hmotného majetku so zameraním na podporu energetickej sebestačnosti. "Komplexná obnova najmä budov spolu s ich modernizáciou poskytujú veľký priestor pre znižovanie emisií skleníkových plynov," zdôraznili poslanci.