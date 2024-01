Zmeny v odpisovaní by mali podporiť investície do vedy a výskumu

Bratislava 29. januára (TASR) - Podmienky odpisovania majetku firiem by sa mohli zlepšiť, zvýšiť by sa mohol tiež superodpočet na vedu a výskum. Navrhuje to skupina poslancov z opozičného Progresívneho Slovenska v novele zákona o dani z príjmov, ktorú predložili do Národnej rady (NR) SR. Zámerom je podporiť investovanie podnikov do výskumu a vývoja, budovanie ekologickejších stavieb, či ich zameranie na zelenú energiu.



"Cieľom návrhu zákona nie je zavedenie priamej pomoci vo forme dotácií, ktoré by mohlo získať len niekoľko vybraných subjektov, ale skôr nastaviť pravidlá pre nepriamu podporu pre všetky ekonomické subjekty v podobe zrýchlených odpisov, skrátenia doby odpisovania majetku, a tiež formou superodpočtu," priblížili predkladatelia.



Pripomenuli, že celkové výdavky Slovenska vynaložené na výskum a vývoj v pomere k hrubému domácemu produktu (HDP) patria k najnižším v rámci krajín Európskej únie (EÚ) aj Vyšehradskej štvorky (V4). Kým priemerná európska krajina v roku 2022 investovala na tento účel 0,74 %, Slovensko iba 0,35 % HDP.



Predkladatelia navrhujú napríklad zvýšiť hranicu obstarávacej ceny pre jednorazové odpisovanie hmotného majetku z doterajších 1700 eur na 2400 eur. Skrátiť by sa tiež mala doba odpisovania budov v 6. odpisovej skupine zo 40 na 30 rokov. Doplniť sa má možnosť zrýchlene odpisovať hmotný nehnuteľný majetok zaradený do odpisovej skupiny 5 a 6, ak má budova energetický certifikát A.



Zvýšiť sa má daňové zvýhodnenie investícií do výskumu a vývoja, tzv. superodpočet. "Zavádza sa zvýšenie odpočtu výdavkov na výskum a vývoj u daňovníka, ktorý realizuje projekt výskumu a vývoja, z doterajších 100 % na 200 %, pričom 200 % môže využiť na výdavky, ktoré v úhrnnej sume nepresahujú 1 milión eur. Na zvyšné výdavky presahujúce 1 milión eur sa uplatní odpočet 100 % výdavkov," navrhli predkladatelia. Zo zákona chcú tiež vypustiť úpravu, podľa ktorej nie je možné uplatniť odpočet na služby, licencie a nehmotné výsledky výskumu a vývoja.



Účinnosť novely navrhujú jej autori od 1. januára 2025. Zmenu odpisovej skupiny, doby odpisovania alebo odpisovej sadzby by mohli daňovníci uplatniť prvýkrát v daňovom priznaní za rok 2024, podanom v roku 2025. Zvýšený superodpočet na výskum a vývoj by sa prvýkrát uplatnil v zdaňovacom období 2025, teda v daňovom priznaní v roku 2026.