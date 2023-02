Vetrák: Zmeny v odvode majú priniesť tento rok 9 mil. eur

Bratislava 16. februára (TASR) - Zmeny v osobitnom odvode z regulovaných odvetví by mali v tomto roku priniesť štátnemu rozpočtu približne 9 miliónov eur. V tom budúcom, keď sa zmeny prejavia v plnej miere, sa očakáva 135 miliónov eur. Uviedol to v rámci rozpravy k návrhu novely v Národnej rade (NR) SR poslanec Milan Vetrák (OĽANO). Diskusia o návrhu skončila, poslanci o ňom majú hlasovať v piatok (17.2.) dopoludnia.



Vetrák sa odvolal na aktuálne prepočty Inštitútu finančnej politiky (IFP), pokiaľ v rámci novely prejde jeho pozmeňujúci návrh. Inštitút odhadol aj výnos na ďalšie roky, ktorý by mal byť do 100 miliónov eur. Vetrák navrhuje ukončenie odvodu v decembri 2024, podľa neho sa ale ďalšia vláda môže rozhodnúť, či tento odvod prípadne predĺži.



Okrem iného navrhol zmenu, aby sa odvod neuplatňoval od najbližšieho mesiaca od účinnosti zákona, ale až od nového účtovného obdobia regulovaných subjektov. "Pre väčšinu subjektov samotný navýšený odvod nastane až od januára budúceho roka, s výnimkou tých, ktorí majú účtovné obdobie v priebehu roka," priblížil Vetrák. Predkladatelia podľa neho diskutovali s regulovanými subjektami a snažili sa zohľadniť ich pripomienky.