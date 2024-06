Zmeny v príspevku za ubytovanie odídencov prerokujú v skrátenom konaní

Bratislava 11. júna (TASR) - Zmeny v poskytovaní príspevku za ubytovanie odídencov prerokuje Národná rada (NR) SR v skrátenom legislatívnom konaní. Poslanci o tom rozhodli v utorok. Úpravy prináša vládna novela zákona o azyle. Po novom by sa mohol príspevok poskytovať iba 120 dní od prvého poskytnutia dočasného útočiska na území SR. Bez časového obmedzenia by ho mohli čerpať definované zraniteľné skupiny osôb. Nový systém má zabezpečiť väčšiu adresnosť a najmä udržateľnosť podpory na ďalšie obdobia.



"Súčasný model tejto podpory je poskytovaný širokému okruhu odídencov, čo je z dlhodobého hľadiska neudržateľné. Taktiež je žiaduce, aby sa odídenci čo najskôr zaradili do bežného života a podieľali sa na zabezpečovaní základných životných potrieb aj z vlastných zdrojov," zdôvodnil predkladateľ.



Zraniteľné osoby by mali čerpať príspevok bez časového obmedzenia. Návrh takto definuje napríklad člena domácnosti, ktorá je príjemcom pomoci v hmotnej núdzi, osobu so závažným zdravotným postihnutím, seniorov 65- a viacročných, dieťa do päť rokov či rodiča alebo fyzickú osobu, ktorá sa stará o dieťa do piatich rokov veku.



Obdobné pravidlá ako pri poskytovaní príspevku majú platiť aj na ubytovanie odídencov v azylových zariadeniach. Okruh zraniteľných osôb je však užší.



V súvislosti s pobytom odídencov na území SR sa novelizujú aj ďalšie zákony.