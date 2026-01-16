< sekcia Ekonomika
Zmeny v zákone o katastri podľa ÚGKK neobmedzujú verejnú kontrolu
Cieľom novely je zosúladenie Slovenska s európskymi pravidlami ochrany osobných údajov a ochrana bežných ľudí pred zneužívaním citlivých údajov o ich majetku, uviedol ÚGKK.
Autor TASR
Bratislava 16. januára (TASR) - Pripravovaná novela katastrálneho zákona neobmedzuje verejnú kontrolu, investigatívnu žurnalistiku ani právo na informácie. Jej cieľom je zosúladenie Slovenska s európskymi pravidlami ochrany osobných údajov a ochrana bežných ľudí pred zneužívaním citlivých údajov o ich majetku. V piatok tak Úrad geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK) reagoval na kritiku navrhovaných zmien opozičnými parlamentnými stranami.
Novela podľa opozície obmedzuje prístup k údajom a zavedením pokút obmedzuje verejnú kontrolu majetku politikov. Súčasný stav, keď je možné anonymne a bez kontroly získať detailné informácie o majetkových pomeroch bežných ľudí, však podľa ÚGKK vytvára priestor na podvody, cielené vyhľadávanie osamelých seniorov či nátlakové praktiky a vydieranie. Úrad dodal, že aj po zavedení zmien budú mať občania po bezplatnej registrácii naďalej prístup k základným informáciám z katastra, a to konkrétne, kto je vlastník nehnuteľnosti, či je na nehnuteľnosti evidovaná ťarcha (napríklad hypotéka alebo záložné právo).
ÚGKK spresnil, že navrhované opatrenia sa vzťahujú najmä na anonymné a hromadné prezeranie osobných údajov neprofesionálnymi používateľmi, čo je v rozpore s GDPR a vytvára priestor na zneužívanie týchto údajov. Základné informácie budú dostupné stále. Anonymizované, bez vyžiadania kompletného listu vlastníctva, budú len detailné údaje, ako je napríklad dátum narodenia, trvalý pobyt či banka, ktorá vydala hypotéku.
Profesijné skupiny, ktoré s údajmi pracujú v rámci svojej zákonnej činnosti, ako napríklad banky, advokáti a notári, ochranári, poľnohospodári a iní, budú mať aj naďalej možnosť profesionálneho, systémového prístupu k údajom v rozsahu potrebnom na výkon svojej práce.
ÚGKK tvrdí, že novela nezakazuje novinársku prácu ani verejnú kontrolu. Zakazuje len automatizované profilovanie osôb, ako ho definuje GDPR. Opozičné strany kritizovali aj zavedenie sankcií za zverejňovanie údajov. Tie sa však podľa úradu týkajú len systematického a neoprávneného zneužívania údajov, nie práce vo verejnom záujme.
Novela podľa opozície obmedzuje prístup k údajom a zavedením pokút obmedzuje verejnú kontrolu majetku politikov. Súčasný stav, keď je možné anonymne a bez kontroly získať detailné informácie o majetkových pomeroch bežných ľudí, však podľa ÚGKK vytvára priestor na podvody, cielené vyhľadávanie osamelých seniorov či nátlakové praktiky a vydieranie. Úrad dodal, že aj po zavedení zmien budú mať občania po bezplatnej registrácii naďalej prístup k základným informáciám z katastra, a to konkrétne, kto je vlastník nehnuteľnosti, či je na nehnuteľnosti evidovaná ťarcha (napríklad hypotéka alebo záložné právo).
ÚGKK spresnil, že navrhované opatrenia sa vzťahujú najmä na anonymné a hromadné prezeranie osobných údajov neprofesionálnymi používateľmi, čo je v rozpore s GDPR a vytvára priestor na zneužívanie týchto údajov. Základné informácie budú dostupné stále. Anonymizované, bez vyžiadania kompletného listu vlastníctva, budú len detailné údaje, ako je napríklad dátum narodenia, trvalý pobyt či banka, ktorá vydala hypotéku.
Profesijné skupiny, ktoré s údajmi pracujú v rámci svojej zákonnej činnosti, ako napríklad banky, advokáti a notári, ochranári, poľnohospodári a iní, budú mať aj naďalej možnosť profesionálneho, systémového prístupu k údajom v rozsahu potrebnom na výkon svojej práce.
ÚGKK tvrdí, že novela nezakazuje novinársku prácu ani verejnú kontrolu. Zakazuje len automatizované profilovanie osôb, ako ho definuje GDPR. Opozičné strany kritizovali aj zavedenie sankcií za zverejňovanie údajov. Tie sa však podľa úradu týkajú len systematického a neoprávneného zneužívania údajov, nie práce vo verejnom záujme.