Zmeny v zákone o verejnom obstarávaní prerokujú poslanci zrýchlene
Dôvodom zrýchleného postupu sú podľa ministerstva investícií mimoriadne okolnosti, kedy by pri rokovaní v štandardnom konaní hrozili značné hospodárske škody.
Autor TASR
Bratislava 23. apríla (TASR) - Vládny návrh novely zákona o verejnom obstarávaní z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR prerokuje Národná rada (NR) SR zrýchlene. Môže tak o ňom rozhodnúť už na aktuálnej 49. schôdzi. Poslanci vo štvrtok odhlasovali návrh na skrátené legislatívne konanie o tomto bode, ktorý je v parlamente od novembra minulého roka.
Dôvodom zrýchleného postupu sú podľa ministerstva investícií mimoriadne okolnosti, kedy by pri rokovaní v štandardnom konaní hrozili značné hospodárske škody. Navrhované zmeny v zákone o verejnom obstarávaní by mali zefektívniť kontroly vykonávané Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO) ako sprostredkovateľským orgánom.
Návrh na skrátené prerokovanie novely verejného obstarávania namiesto ministra investícií Samuela Migaľa (nezávislý) odôvodnil v pléne minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD). „Súčasné procesy verejného obstarávania spolu s nevyhnutnou aktualizáciou rizikového prístupu sa prejavujú v niektorých aspektoch ako prekážka v efektívnej implementácii investícií financovaných z fondov Európskej únie,“ uviedol.
Každé predĺženie tohto stavu podľa návrhu zvyšuje riziko prepadnutia finančných prostriedkov z európskych zdrojov v nasledujúcich rokoch a brzdí kľúčové strategické investície, čím priamo ohrozuje plnenie dôležitých hospodárskych záujmov SR a rozvoj hospodárstva.
Novela verejného obstarávania má priniesť viaceré zmeny v kontrole a realizácii zákaziek. Napríklad, zadať zákazku bude môcť nielen prijímateľ, ale aj partner, keďže sa spolupodieľa na realizácii projektu s prijímateľom.
Navrhované znenie ďalej umožní vykonať kontrolu zmeny zmluvy všetkých nadlimitných zákaziek na základe výsledkov rizikovej analýzy. „Podmienkou pre začatie kontroly po uzavretí zmluvy z podnetu poskytovateľa je riadne vykonaná analýza rizík,“ uvádza dôvodová správa. Zároveň sa predĺži lehota na oznámenie o začatí kontroly zo štyroch na sedem pracovných dní a umožní sa, aby kontrola po uzavretí zmluvy mohla byť vykonaná aj v iných priestoroch ako u prijímateľa.
Novela rieši aj prísľub SR vysporiadať sa s námietkami nesúladu definície základného bezpečnostného záujmu. Prijatie novej právnej úpravy v čo najskoršom termíne je tak podľa MIRRI nevyhnutné na zníženie rizika, respektíve zamedzenie vzniku možných finančných strát štátu.
Dôvodom zrýchleného postupu sú podľa ministerstva investícií mimoriadne okolnosti, kedy by pri rokovaní v štandardnom konaní hrozili značné hospodárske škody. Navrhované zmeny v zákone o verejnom obstarávaní by mali zefektívniť kontroly vykonávané Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO) ako sprostredkovateľským orgánom.
Návrh na skrátené prerokovanie novely verejného obstarávania namiesto ministra investícií Samuela Migaľa (nezávislý) odôvodnil v pléne minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD). „Súčasné procesy verejného obstarávania spolu s nevyhnutnou aktualizáciou rizikového prístupu sa prejavujú v niektorých aspektoch ako prekážka v efektívnej implementácii investícií financovaných z fondov Európskej únie,“ uviedol.
Každé predĺženie tohto stavu podľa návrhu zvyšuje riziko prepadnutia finančných prostriedkov z európskych zdrojov v nasledujúcich rokoch a brzdí kľúčové strategické investície, čím priamo ohrozuje plnenie dôležitých hospodárskych záujmov SR a rozvoj hospodárstva.
Novela verejného obstarávania má priniesť viaceré zmeny v kontrole a realizácii zákaziek. Napríklad, zadať zákazku bude môcť nielen prijímateľ, ale aj partner, keďže sa spolupodieľa na realizácii projektu s prijímateľom.
Navrhované znenie ďalej umožní vykonať kontrolu zmeny zmluvy všetkých nadlimitných zákaziek na základe výsledkov rizikovej analýzy. „Podmienkou pre začatie kontroly po uzavretí zmluvy z podnetu poskytovateľa je riadne vykonaná analýza rizík,“ uvádza dôvodová správa. Zároveň sa predĺži lehota na oznámenie o začatí kontroly zo štyroch na sedem pracovných dní a umožní sa, aby kontrola po uzavretí zmluvy mohla byť vykonaná aj v iných priestoroch ako u prijímateľa.
Novela rieši aj prísľub SR vysporiadať sa s námietkami nesúladu definície základného bezpečnostného záujmu. Prijatie novej právnej úpravy v čo najskoršom termíne je tak podľa MIRRI nevyhnutné na zníženie rizika, respektíve zamedzenie vzniku možných finančných strát štátu.